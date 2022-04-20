Как самому освятить еду на Пасху: разъяснение священника

В условиях войны освятить пасхальную корзину можно и не в храме

На Светлое Христово Воскресение, праздник Пасхи христиане освящают паски и крашанки. Если из-за боевых действий у вас не будет возможности посетить храм с пасхальной корзиной – не беспокойтесь, еду можно освятить дома. Подробнее "Телеграф" узнал у священника Православной церкви Украины, капеллана Военного госпиталя города Днепр, протоиерея Дмитрия Поворотного.

В условиях, в которых сейчас живут украинцы, можно освятить еду дома – для этого понадобится святая вода. Как отмечает отец Дмитрий, освященная вода не должна просто стоять, а ее нужно употреблять, омываться ею или окроплять жилье.

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"Есть молитва на освящение пасхальной корзины. Можно приобщиться к этой молитве онлайн, когда священник будет освящать в храме, и потомпокропить водичкой еду. Можете сами прочитать молитву и окропить святой водой пасхальную корзину", — пояснил священник.

Если же вы не имеете при себе освященной воды, то просто перекрестите пасхальную корзину.

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Священник напоминает, что за две тысячи лет христианство пережило не одну войну или эпидемию. Поэтому и в нынешних условиях мы достойно встретим Светлое Христово Воскресение.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики сообщило о трансляциях Пасхальных служб, которые будут 24 апреля показаны в эфире национального марафона новостей #UA разом и онлайн.

Как писал "Телеграф", в Украине на Пасху в относительно безопасных населенных пунктах храмы будут продолжать работу. Однако время проведения праздничных богослужений должно быть согласовано с комендантским часом.