Как самому освятить еду на Пасху: разъяснение священника
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В условиях войны освятить пасхальную корзину можно и не в храме
На Светлое Христово Воскресение, праздник Пасхи христиане освящают паски и крашанки. Если из-за боевых действий у вас не будет возможности посетить храм с пасхальной корзиной – не беспокойтесь, еду можно освятить дома. Подробнее "Телеграф" узнал у священника Православной церкви Украины, капеллана Военного госпиталя города Днепр, протоиерея Дмитрия Поворотного.
В условиях, в которых сейчас живут украинцы, можно освятить еду дома – для этого понадобится святая вода. Как отмечает отец Дмитрий, освященная вода не должна просто стоять, а ее нужно употреблять, омываться ею или окроплять жилье.
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"Есть молитва на освящение пасхальной корзины. Можно приобщиться к этой молитве онлайн, когда священник будет освящать в храме, и потомпокропить водичкой еду. Можете сами прочитать молитву и окропить святой водой пасхальную корзину", — пояснил священник.
Если же вы не имеете при себе освященной воды, то просто перекрестите пасхальную корзину.
Священник напоминает, что за две тысячи лет христианство пережило не одну войну или эпидемию. Поэтому и в нынешних условиях мы достойно встретим Светлое Христово Воскресение.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики сообщило о трансляциях Пасхальных служб, которые будут 24 апреля показаны в эфире национального марафона новостей #UA разом и онлайн.
Как писал "Телеграф", в Украине на Пасху в относительно безопасных населенных пунктах храмы будут продолжать работу. Однако время проведения праздничных богослужений должно быть согласовано с комендантским часом.
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