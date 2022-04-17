Просите о мире: сильные молитвы на Пасху

Эти молитвы помогут каждому со светлой душой

В воскресенье, 17 апреля, православные христиане западного обряда отмечают Пасху. Она отражает суть христианства, веры в Бога, который страдал за грехи человечества, был распят и воскрес.

В этот праздник следует делать добрые дела, поздравлять друг друга и посвящать время, в частности, домашней молитве. В этот святой и великий день важна самая искренняя!

Молитвы на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым сыном страдала. Иисус Христос воскрес в воскресенье, отныне слава Его от земли до небес. Сейчас он сам нас, Своих рабов, опекает, Милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

О мире

Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий. Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчить милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царь, выслушай нас и помилуй. Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой возвысить, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас — бедных рабов Твоих, славящих тебя православно. Вскоре измени скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило душистое перед Престолом Величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой. Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый, выслушай нас и помилуй. Аминь.

О мире в семье

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн многострадальный, Иоанн безголовый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Возьмите их злобу, укройте их гнев, Утихомирите их ярость. Ратью своей святой, Силой неспобедимой, необузданной ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

О здоровье от любых болезней

Если взрослый человек или ребенок постоянно и сильно болеет, на Пасху сделайте следующее. В небольшую бутылочку налейте святой воды, принесенной из церкви. Опустите в нее нательный крестик (освященный) того, кого хотите вылечить и прочитайте 3 раза молитву на здоровье на Пасху:

В Царстве Небесном есть источник замечательный. Кто до воды прикоснется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Тот воды я набрала, рабу Божию (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Крестик выньте, наденьте на владельца, а водой окропите трижды его лоб. Сбрызгивайте часто болеющего заговоренной водой по 3 раза в день на протяжении всей Пасхальной недели. А бутылочку храните около любой иконы.

О деньгах

Как пасхальное яичко с монетой Не выйдет из этого угла, Так чтобы из моего дома Не выходили деньги никогда. Христос воскрес, а моим словам Аминь.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.