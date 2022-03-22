Когда отмечается Пасха в 2022-м году: история праздника

Пасха — один из самых больших христианских праздников.

После празднования Масленицы, которая в 2022 году отмечалась с 28 февраля по 6 марта, следующим большим и важным христианским праздником является Пасха. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории. Именно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Пасха в 2022-м году у православных и католиков, а также чем они отличаются.

Пасха 2022: дата у православных и католиков

Точный день Пасхи каждый год рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим. Праздновать Пасху принято в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Также стоит помнить, что католики и православные отмечают Пасху в разные дни, и в 2022 году этот разрыв в датах составит неделю.

Православные христиане в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля, а католики — 17 апреля.

Пасха 2022: почему даты католической и православной не совпадают

Воскресение Господне (Пасха) у православных христиан и католиков не совпадает в дате и празднуется в разные дни из-за разницы в датах у католиков и православных является разница в летоисчислении по разным календарям. Православные христиане ведут расчет дат по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. Католическая Пасха-2022 отмечается 17 апреля , на неделю раньше православной.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на то, что 3 марта 2021 года Верховная Рада приняла проект закона об отмене перевода часов в Украине в первом чтении. Однако уже 19 марта 2021 года закон был отправлен на доработку во время голосования во втором чтении. Поэтому весной 2022-го года украинцы снова будут переводить свои часы на летнее время. Когда — читайте в нашем материале.