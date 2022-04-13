Пасхальная корзина 2022: что обязательно нужно положить, а что категорически нельзя

Пасхальная корзинка должна выглядеть нарядно и празднично

Близится празднование одного из самых важных праздников в церковном календаре — Светлой Пасхи. Дата праздника каждый год разная, ведь высчитывается по лунному календарю, и в 2022-м году празднование припало на 17 апреля у христиан западного обряда, и 24 апреля у православных восточного обряда.

Одной из главных традиций Пасхи является посещение церкви и освящение праздничных угощений. "Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя класть в пасхальную корзину, а также чем отличаются праздничные наборы у верующих разных обрядов.

Пасхальная корзина 2022: что можно святить на Пасху

Главные компоненты:

Праздничная паска, которая символизирует тело Христа и полноту жизни.

Яйца (писанки, крашенки) — обязательный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Мясо — напоминание о благосостоянии, радости обеспечения, которое человек получает от Творца.

Соль — символ достатка и здоровья.

Хрен — символизирует силу духа.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха — они являются символами жертвенности и нежности Бога.

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Что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

Нельзя святить алкоголь — водку, пиво и т.д. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор

Нельзя приносить кровяную колбасу.

Под запретом деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

Освящать ножи и острые предметы также запрещено.

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Пасхальная корзина: отличия у западных и восточных християн

В принципе праздничные корзины у православных обоих обрядов одинаковые, однако есть несколько отличий:

Христиане восточного обряда святят вино, а западного — нет. Однако они вкладывают в корзину небольшую бутылку с водой, как символ Святого Духа, что омывает человека от грехов.

Также есть разница в том, как верующие используют свечку: восточного обряда вставляют ее в пасху и поджигают, а православные западного обряда держат свечу в руках, и при освящении корзины ее не зажигают.

Более того, христиане западного обряда идут в церковь на Пасху с уже освященными продуктами, в то время как православные восточного обряда святят свои праздничные корзины в день Пасхи.

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