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Пасхальная корзина 2022: что обязательно нужно положить, а что категорически нельзя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пасхальная корзина 2022: что обязательно нужно положить, а что категорически нельзя Новость обновлена 13 апреля 2022, 10:30

Пасхальная корзинка должна выглядеть нарядно и празднично

Близится празднование одного из самых важных праздников в церковном календаре — Светлой Пасхи. Дата праздника каждый год разная, ведь высчитывается по лунному календарю, и в 2022-м году празднование припало на 17 апреля у христиан западного обряда, и 24 апреля у православных восточного обряда.

Одной из главных традиций Пасхи является посещение церкви и освящение праздничных угощений. "Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя класть в пасхальную корзину, а также чем отличаются праздничные наборы у верующих разных обрядов.

Пасхальная корзина 2022: что можно святить на Пасху

Главные компоненты:

  • Праздничная паска, которая символизирует тело Христа и полноту жизни.
  • Яйца (писанки, крашенки) — обязательный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
  • Мясо — напоминание о благосостоянии, радости обеспечения, которое человек получает от Творца.
  • Соль — символ достатка и здоровья.
  • Хрен — символизирует силу духа.
  • Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха — они являются символами жертвенности и нежности Бога.

Что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

  • Нельзя святить алкоголь — водку, пиво и т.д. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор
  • Нельзя приносить кровяную колбасу.
  • Под запретом деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.
  • Освящать ножи и острые предметы также запрещено.

Пасхальная корзина: отличия у западных и восточных християн

В принципе праздничные корзины у православных обоих обрядов одинаковые, однако есть несколько отличий:

  • Христиане восточного обряда святят вино, а западного — нет. Однако они вкладывают в корзину небольшую бутылку с водой, как символ Святого Духа, что омывает человека от грехов.
  • Также есть разница в том, как верующие используют свечку: восточного обряда вставляют ее в пасху и поджигают, а православные западного обряда держат свечу в руках, и при освящении корзины ее не зажигают.
  • Более того, христиане западного обряда идут в церковь на Пасху с уже освященными продуктами, в то время как православные восточного обряда святят свои праздничные корзины в день Пасхи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине.

Теги:
#Праздник #Пасха #"Пасхальная корзина"
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