Пасхальная корзина 2022: что обязательно нужно положить, а что категорически нельзя
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Пасхальная корзинка должна выглядеть нарядно и празднично
Близится празднование одного из самых важных праздников в церковном календаре — Светлой Пасхи. Дата праздника каждый год разная, ведь высчитывается по лунному календарю, и в 2022-м году празднование припало на 17 апреля у христиан западного обряда, и 24 апреля у православных восточного обряда.
Одной из главных традиций Пасхи является посещение церкви и освящение праздничных угощений. "Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя класть в пасхальную корзину, а также чем отличаются праздничные наборы у верующих разных обрядов.
Пасхальная корзина 2022: что можно святить на Пасху
Главные компоненты:
- Праздничная паска, которая символизирует тело Христа и полноту жизни.
- Яйца (писанки, крашенки) — обязательный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
- Мясо — напоминание о благосостоянии, радости обеспечения, которое человек получает от Творца.
- Соль — символ достатка и здоровья.
- Хрен — символизирует силу духа.
- Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха — они являются символами жертвенности и нежности Бога.
Что категорически нельзя класть в пасхальную корзину
- Нельзя святить алкоголь — водку, пиво и т.д. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор
- Нельзя приносить кровяную колбасу.
- Под запретом деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.
- Освящать ножи и острые предметы также запрещено.
Пасхальная корзина: отличия у западных и восточных християн
В принципе праздничные корзины у православных обоих обрядов одинаковые, однако есть несколько отличий:
- Христиане восточного обряда святят вино, а западного — нет. Однако они вкладывают в корзину небольшую бутылку с водой, как символ Святого Духа, что омывает человека от грехов.
- Также есть разница в том, как верующие используют свечку: восточного обряда вставляют ее в пасху и поджигают, а православные западного обряда держат свечу в руках, и при освящении корзины ее не зажигают.
- Более того, христиане западного обряда идут в церковь на Пасху с уже освященными продуктами, в то время как православные восточного обряда святят свои праздничные корзины в день Пасхи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине.
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