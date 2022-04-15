Комендантский час и Пасха: как будут работать церкви

В этом году дополнительный выходной на Пасху не предполагается

В воскресенье, 24 апреля, в Украине отмечают праздник Пасхи, однако освятить пасхальные корзинки ночью украинцы не смогут, ведь церкви во время комендантского часа работать не будут.

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Указанную информацию в пятницу, 15 апреля, сообщили представители правоохранительных органов, а также священнослужители Православной и греко-католической церквей, — пишет портал "Украинские новости".

"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", — говорится в тексте сообщения украинских правоохранителей.

Так, освящение пасхальных корзин христиан планируется проводить в храмах, а также на прилегающей к ним территории, учитывая условия комендантского часа в отдельных регионах Украины.

Нововведение, внедренное в рамках военного положения, касается как украинцев, проводящих освящение как по западному, так и по восточному обряду.

Кроме того, отмечается, что Пасхальные богослужения также не будут проводиться во время действия комендантского часа.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказал о главных отличиях Пасхального праздника у западных и восточных христиан.