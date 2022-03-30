Почему в году отмечается две Пасхи: главные отличия праздника у западных и восточных християн

Пасха — это великий праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа

Совсем скоро христиане по всему миру будут отмечать еще один великий и важный христианский праздник — Пасху. Это праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. По факту, Пасха отмечается дважды, ведь даты празднования у западных и восточных христиан не совпадают.

"Телеграф" рассказывает в чем причина разницы в датах.

Пасха 2022: даты у западных и восточных христиан

Православные западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля, а христиане восточного обряда — 17 апреля.

Отметим, что точный день празднования Пасхи не является фиксированным, а каждый год определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому праздник считается переходящим. Празднование Пасхи припадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, а весенним полнолунием считается тот день, когда полная луна взойдет на небо после дня весеннего равноденствия. А если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье.

Пасха 2022: почему даты у западных и восточных христиан разные

У православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Православные западного обряда пользуются юлианским календарем, а восточного – григорианским.

Чем отличается празднование Пасхи у западных и восточных христиан

У православных западного обряда Великий Пост, который предшествует празднику и длится 48 дней, считается более строгим, чем у христиан восточного обряда. Если православные совсем отказываются от употребления пищи животного происхождения, то представители восточного обряда соблюдают строгий пост в еде только на начало поста, Страстную пятницу и Великую субботу.

И восточные и западные христиане на Пасху устраивают Крестный ход, только у западных он проходит перед богослужением, а у восточных — после.

Помимо этого разница присутствует в символике праздника. У христиан восточного обряда важным атрибутом является кулич — "паска", а у христиан восточного нет. Также у православных западного обряда принято готовить к празднику крашанки, а у верующих восточного обряда атрибутами праздника являются шоколадные яйца и плюшевые зайчата.

Напомним, что перед Пасхой верующие отмечают еще один важный христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который посвящен матери Иисуса Христа — Деве Марии, а точнее дню, когда святая узнала благую весть о зачатии сына Божия. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.