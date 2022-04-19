Укр

Пасха во время войны: как будут проходить праздничные богослужения в 2022 году

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пасха во время войны: как будут проходить праздничные богослужения в 2022 году Новость обновлена 19 апреля 2022, 15:12

Расписание трансляций служб на Пасху и где смотреть — далее в материале.

Увы, но в 2022-м году один из самых важных и светлых праздников — Христово Воскресенье омрачила война, которую на территории Украины развязала россия. Многие украинцы из-за этого не смогут посетить праздничную пасхальную службу 24 апреля. Более того, украинские власти призывают не идти в храмы, ведь россияне могут готовить провокацию в пасхальную ночь. Однако чтобы все желающие могли посетить богослужения в Украине будут проводиться онлайн-службы.

Министерство культуры и информационной политики анонсировали трансляции Пасхальных служб, которые будут проводиться на телевидении и онлайн.

23 апреля в 23:30 начнется служба в Михайловском Златоверхого соборе в Киеве, и 24 апреля з 7:30 будет проходить богослужение Украинской Греко-Католицкой церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве. Трансляции будет проходить в эфире национального марафона новостей #UAразом и общественного телеканала UA:культура.

Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат.

Теги:
#Праздник #Богослужения #Пасха
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