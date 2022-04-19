Пасха во время войны: как будут проходить праздничные богослужения в 2022 году

Расписание трансляций служб на Пасху и где смотреть — далее в материале.

Увы, но в 2022-м году один из самых важных и светлых праздников — Христово Воскресенье омрачила война, которую на территории Украины развязала россия. Многие украинцы из-за этого не смогут посетить праздничную пасхальную службу 24 апреля. Более того, украинские власти призывают не идти в храмы, ведь россияне могут готовить провокацию в пасхальную ночь. Однако чтобы все желающие могли посетить богослужения в Украине будут проводиться онлайн-службы.

Министерство культуры и информационной политики анонсировали трансляции Пасхальных служб, которые будут проводиться на телевидении и онлайн.

23 апреля в 23:30 начнется служба в Михайловском Златоверхого соборе в Киеве, и 24 апреля з 7:30 будет проходить богослужение Украинской Греко-Католицкой церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве. Трансляции будет проходить в эфире национального марафона новостей #UAразом и общественного телеканала UA:культура.

Читайте также: Категория Lifestyle Чистый четверг 2022: что сделать, чтобы быть здоровым весь год Чистый четверг — это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю.

Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат.