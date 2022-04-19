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Великдень під час війни: як відбуватимуться святкові богослужіння у 2022 році

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великдень під час війни: як відбуватимуться святкові богослужіння у 2022 році Новина оновлена 19 квітня 2022, 15:12

Розклад трансляцій служб на Великдень і де дивитися далі в матеріалі.

На жаль, але 2022-го року одне з найважливіших і світлих свят — Христова Неділя затьмарила війна, яку на території України розв’язала росія. Чимало українців через це не зможуть відвідати святкову пасхальну службу 24 квітня. Щобільше, українська влада закликає не йти до храмів, адже росіяни можуть готувати провокацію великодньої ночі. Проте, щоб усі охочі могли відвідати богослужіння в Україні проводитимуться онлайн-служби.

Міністерство культури та інформаційної політики анонсували трансляції Великодніх служб, які будуть проводитись на телебаченні та онлайн.

23 квітня о 23:30 розпочнеться служба у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, і 24 квітня з 7:30 проходитиме богослужіння Української Греко-Католицької церкви у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Трансляції відбуватимуться в ефірі національного марафону новин #UA разом і суспільного телеканалу UA:культура.

Раніше ми публікували календар великодніх свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат.

Теги:
#Свято #Богослужіння #Великдень
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