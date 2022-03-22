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Коли відзначається Великдень у 2022-му році: історія свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великдень є торжеством перемоги над смертю та очищенням від гріхів Новина оновлена 22 березня 2022, 15:11
Великдень є торжеством перемоги над смертю та очищенням від гріхів

Великдень — одне з найбільших християнських свят.

Після святкування Масляної, яка у 2022 році відзначалася з 28 лютого по 6 березня, наступним великим та важливим християнським святом є Великдень. Це свято присвячене воскресіння Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Великдень у 2022-му році у православних та католиків, а також чим вони відрізняються.

Великдень 2022: дата у православних та католиків

Точний день Великодня щороку розраховується за місячним календарем, тому свято є перехідним. Святкувати Великдень прийнято в першу неділю після весняного рівнодення та повні. Також варто пам’ятати, що католики та православні відзначають Великдень у різні дні, і у 2022 році цей розрив у датах становитиме тиждень.

Православні християни у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня, а католики – 17 квітня.

Великдень 2022: чому дати католицької та православної не збігаються

Воскресіння Господнє (Великдень) у православних християн і католиків не збігається в даті і святкується в різні дні через різницю в датах у католиків і православних є різниця в літочисленні за різними календарями. Православні християни ведуть розрахунок дат за юліанським календарем, а католики – за григоріанським. Католицький Великдень-2022 відзначається 17 квітня, на тиждень раніше за православний.

Раніше "Телеграф" писав, що попри те, що 3 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про скасовування переведення годинників в Україні в першому читанні. Проте вже 19 березня 2021 року закон було відправлено на доопрацювання під час голосування у другому читанні. Тому навесні 2022-го року українці знову переводитимуть свій годинник на літній час. Коли читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Свято #Великдень #православна Пасха #Великдень у католиків #Великдень в Україні
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