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Комендантська година і Великдень: як працюватимуть церкви

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Церковні свічки Новина оновлена 15 квітня 2022, 14:35
Церковні свічки

Цього року додатковий вихідний на Великдень не передбачається

У неділю, 24 квітня, в Україні відзначатимуть свято Великодня, проте освятити кошики уночі українці не зможуть, адже церкви під час комендантської години не працюватимуть.

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Вказану інформацію у п'ятницю, 15 квітня, повідомили представники правоохоронних органів, а також священнослужителі Православної та греко-католицької церков, — пише портал "Українські новини".

"Культові споруди в період комендантської години буде закрито", — йдеться в тексті повідомлення українських правоохоронців.

Так, освячення пасхальних кошиків християн планується проводити у храмах, а також на прилеглій до них території, враховуючи умови комендантської години в окремих регіонах України.

Нововведення, впроваджене в рамках військового стану, стосується як українців, які проводять освячення як за західним, так і за східним обрядом.

Окрім того, зазначається, що Великодні богослужіння також не будуть проводитись під час дії комендантської години.

Раніше "Телеграф" детальніше розповів про головні відмінності Великоднього свята у західних та східних християн.

Теги:
#Україна #Комендантська година #Церква #Паска
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