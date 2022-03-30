Чому в році відзначається два Великодня: головні відмінності свята у західних та східних християн

Великдень – це велике свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа

Незабаром християни по всьому світу відзначатимуть ще одне велике і важливе християнське свято — Великдень. Це свято, яке встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. За фактом, Великдень відзначається двічі, адже дати святкування у західних та східних християн не збігаються.

"Телеграф" розповідає у чому причина різниці у датах.

Великдень 2022: дати у західних та східних християн

Православні західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня, а християни східного обряду – 17 квітня.

Зазначимо, що точний день святкування Великодня не є фіксованим, а щороку визначається за місячно-сонячним календарем, тому свято вважається таким, що переходить. Святкування Великодня припадає на першу неділю після весняної повні, а весняним повним місяцем вважається той день, коли повний місяць зійде на небо після дня весняного рівнодення. А якщо пасхальна повня випадає на неділю, то Великдень святкується наступної неділі.

Великдень 2022: чому дати у західних та східних християн різні

У православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Православні західного обряду користуються юліанським календарем, а східного – григоріанським.

Чим відрізняється святкування Великодня у західних та східних християн

У православних західного обряду Великий Пост, який передує святу і триває 48 днів, вважається суворішим, ніж у християн східного обряду. Якщо православні зовсім відмовляються від вживання їжі тваринного походження, то представники східного обряду дотримуються суворого посту в їжі тільки на початок посту, Страсну п’ятницю та Велику суботу.

І східні та західні християни на Великдень влаштовують Хресну ходу, тільки у західних вона проходить перед богослужінням, а у східних – після.

Крім цього, різниця присутня в символіці свята. У християн східного обряду важливим атрибутом є паска — "паска", а у християн східного немає. Також у православних західного обряду заведено готувати до свята крашанки, а у вірян східного обряду атрибутами свята є шоколадні яйця та плюшеві зайченята.

Нагадаємо, що перед Великоднем віряни відзначають ще одне важливе християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячене матері Ісуса Христа — Діві Марії, а точніше дню, коли свята дізналася про благу звістку про зачаття сина Божого. Що не можна робити цього дня — читайте в нашому матеріалі.