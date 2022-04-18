Окупанти готують провокацію у Великодню ніч: заява рф викликала реакцію в українців

Декілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про "підготовку обстрілів" нібито з боку України

Російські окупанти, швидше за все, готують нову провокацію у Великдень 24 квітня – обстріл православних храмів.

Про те, що це може статися у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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Окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня", — передають у Telegram-каналі.

Зокрема, про це повідомляє і Міноборони рф, яке стверджує, що це Київ "готовить витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

РосЗМІ теражують новину про нібито обстріл українцями своїх же церков на Великдень

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram заявив, що рф фактично зараз погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. В одне з найважливіших християнських свят, яке несе в собі світлу надію, що життя перемагає смерть.

"Звичайно, подають це з боку нібито майбутніх провокацій України. Раніше рашисти провокаціями виставляли вбивства в Бучі, Гостомелі та інших містечках Київської області", — написав Ткаченко, наголошуючи, що надзвичайно важливо дотримуватися обмежень воєнного стану та правил комендантської години в регіонах.

Великодні богослужіння для християн східного обряду будуть доступні в онлайн-форматі та телебаченні. Зокрема, і в національному марафоні єдиних новин #UA разом.

У мережі українці масово закликають християн не ходити до храмів на службу, залишатися вдома, а паски святити онлайн вдома, як це робилося під час пандемії.

"Будьте на Великдень дуже обережні. Москалі панічно розганяють новини про провокації, які здійснюватимуть ЗСУ. Хоча насправді здійснювати провокації не буде ніхто. Просто росіяни стрілятимуть по храмах. Ніяких провокацій. Тільки військові злочини. У розпал коронавірусу ми святили пасочки і шинку онлайн. І нічого катастрофічного не сталося. Віра не здригнулася. Може, цього року варто спробувати так само?", "Хто б сумнівався, саме так і вчинять !!! Тому потрібно бути вдома", "Р*сня готує криваві провокації на Великдень і відкрито про це пише, як завжди, звинувачуючи заздалегідь нас. Краще цього року не йти пасхи святити, будемо цілими", — попереджають у мережі.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники збирають сили на Донбасі. У свою чергу Збройні сили України звільняють населені пункти на півдні країни.