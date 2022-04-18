Окупанти збирають сили на Донбасі, але ЗСУ відбивають південь: свіжа карта боїв в Україні

Збройні сили України дають відсіч окупантам

У понеділок, 18 квітня, на 54-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну англійська розвідка поділилася новою картою бойових дій на території нашої країни.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

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На карті нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні від оборонної розвідки – 18 квітня 2022 року. Зазначається, що з боку росії триває незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Карта боїв в Україні за 18 квітня

Тим часом за даними Генштабу ЗСУ, воїни Десантно-штурмових військ продовжують звільняти від ненависних російських окупантів населені пункти півдня України. Нещодавно на одному з напрямків за підтримки артилерійського вогню повністю було знищено чималу колону військової техніки разом із супротивником.

У відповідь на це розлючений ворог увів терор проти українського мирного населення. Методом психологічного тиску та залякування окупанти намагалися серед місцевих жителів знайти патріотів, які могли б співпрацювати з підрозділами ЗСУ.

Завадили непередбаченим подіям розвідники-десантники, які надали чіткі координати пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів супротивника. Отримавши максимальні втрати деморалізовані окупанти почали відступати, залишивши свої позиції.

За словами генерала армії України та колишнього голови Зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, путін спробує провести наступальну операцію на Донбасі, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, щоб мати можливість продемонструвати хоч якийсь "успіх" для посилення своєї позиції на переговорах.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив, що переговори між Києвом та москвою проходять вкрай важко.