Неприйнятно для України: генерал розповів, яких переговорів хоче путін

росія все ще сподівається зміцнити свої позиції в Україні, щоб йти на переговори з новими "аргументами", вважає генерал

Президент Росії Володимир Путін спробує провести наступальну операцію на Донбасі, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, щоб мати можливість продемонструвати хоч якийсь "успіх" для посилення своєї позиції на переговорах.

Про це "Телеграфу" розповів генерал армії України та колишній голова Зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Стратегічно — у росії провал по всіх фронтах. І навіть тактично багато завдань залишаються не виконані. Саме тому путін усіма силами намагається створити передумови для наступальної операції в Донецькій та Луганській областях, частково — у Харківській, Запорізькій, Херсонській. Уявити це як "успіх ", як досягнення цілей "спецоперації". І виходити на переговори саме з цих позицій. Запевняючи росіян, що вони "перемогли", що "демілітаризували", "денацифікували" Україну. Що підірвали наші ЗСУ, оборонно-промисловий комплекс, економіку", — вважає генерал.

На його думку, росія все ще сподівається зміцнити свої позиції в Україні, щоби йти на переговори з новими "аргументами".

"На нові переговори росія хоче виходити з новими позиціями. Сподіваючись, що ті зміцніють. "ДНР" у межах усіх Луганської та Донецької областей. Що, безумовно, неприйнятно для нас", — наголосив Маломуж.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори між Києвом та москвою відбуваються вкрай важко.