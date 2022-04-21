Пасха в условиях войны: советы священника тем, кто не сможет пойти на богослужение в храм

Идти на богослужение в храм в Пасхальную ночь следует только при безопасных условиях в населенном пункте

Из-за военных действий в этом году богослужения на Пасху, которую христиане восточного обряда отметят 24 апреля, будут совершаться по-разному и зависеть от обстановки в том или ином населенном пункте. Детальнее о том, как присоединиться к службам по случаю Светлого Христова Воскресения, в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной церкви Украины, капеллан Военного госпиталя города Днепр, протоиерей Дмитрий Поворотный.

Священник отмечает, что главное проводить праздничные богослужения в безопасных условиях. Это определяется и постановлением Священного Синода.

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"В разных городах продолжаются обстрелы или бомбардировки, кто-то будет на Пасху в пути. Поэтому нужно исходить из условий, в которых находитесь. Священный Синод в течение этого месяца принял несколько важных решений о видоизменении богослужебной практики. Разрешается, учитывая внешние обстоятельства, менять, заменять одни службы другими, сокращать – на рассмотрение конкретной религиозной общины. Разрешено проводить службы не в самом храме, а в других помещениях, в том числе в подвале или укрытии. Тем более, что некоторые храмы в Украине разрушены", — рассказал отец Дмитрий.

Кроме того, на ресурсах Православной Церкви в сети будут идти онлайн-трансляции Пасхальных богослужений. Также трансляция будет в эфире национального марафона единых новостей #UA разом. Так что можно приобщиться, находясь дома или в укрытии.

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Протоиерей призывает помнить, что главное – это обращение к Богу.

"В мирное время люди собираются в храм, где совершается литургия. Литургия — это общее дело. Таинство Евхаристии, причастие Тела и Крови Спасителя от единой чаши — важнейшая служба. В тех условиях, где нет возможности совершать литургию, можно причащаться запасными дарами, они есть в каждом храме, у каждого священника", — добавил отец Дмитрий.

Отметим, что капелланы на Пасху отправятся приветствовать военных, привезут гостинцы от украинцев нашим защитникам.

"Будем встречать Светлое Христово Воскресение в разных условиях по всей Украине, но радостно и возвышенно. И в условиях активных боевых действий, бомбардировок, и в мирных городках. Там, где будут продолжаться службы в храмах, священники будут молиться и за тех, у кого сейчас нет возможности встретить праздник торжественно. Нам нужно проявить солидарность, поддержать друг друга в молитве", — подытожил священник.

Напомним, 24 апреля в эфире национального марафона новостей #UA разом будут транслировать торжественное богослужение по случаю Пасхи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине на праздник Пасхи не исключают возможные провокации со стороны россии. Речь идет об угрозах в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.