Оккупанты готовят провокацию в Пасхальную ночь: заявление рф вызвало реакцию у украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 342
Несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о "подготовке обстрелов" якобы со стороны Украины
Российские оккупанты, скорее всего, готовят новую провокацию в Пасхальную ночь 24 апреля – обстрел православных храмов.
О том, что это может произойти в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", — передают в Telegram-канале.
В частности, об этом сообщает и Минобороны рф, утверждающее, что это Киев "готовит утонченные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram заявил, что рф фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. В один из важнейших христианских праздников, несущий в себе светлую надежду, что жизнь побеждает смерть.
"Конечно, подают это со стороны будущих провокаций Украины. Раньше рашисты провокациями выставляли убийства в Буче, Гостомеле и других городках Киевской области", — написал Ткаченко, подчеркивая, что чрезвычайно важно соблюдать ограничения военного положения и правила комендантского часа в регионах.
Пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и телевидении. В частности, и в национальном марафоне единых новостей #UAвместе.
В сети украинцы также массово призывают христиан не ходить в храмы на службу, оставаться дома, а паски святить онлайн дома, как это делалось во время пандемии.
"Будьте на Пасху очень осторожны. Москали панически разгоняют новости о провокациях, которые будут совершать ВСУ. Хотя на самом деле совершать провокации не будет никто. Просто россияне будут стрелять по храмам. Никаких провокаций. Только военные преступления. В разгар коронавируса мы святили пасочки и ветчину онлайн. И ничего катастрофического не произошло. Вера не дрогнула. Может, в этом году стоит попробовать так же?", "Кто бы сомневался, именно так и поступят!!! Поэтому нужно быть дома", "Р*сня готовит кровавые провокации на Пасху и открыто об этом пишет, как всегда, обвиняя заранее нас. Лучше в этом году не идти пасхи святить, будем целыми", — предупреждают в сети.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики собирают силы на Донбассе. В свою очередь, Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты на юге страны.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-