Оккупанты готовят провокацию в Пасхальную ночь: заявление рф вызвало реакцию у украинцев

Несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о "подготовке обстрелов" якобы со стороны Украины

Российские оккупанты, скорее всего, готовят новую провокацию в Пасхальную ночь 24 апреля – обстрел православных храмов.

О том, что это может произойти в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", — передают в Telegram-канале.

В частности, об этом сообщает и Минобороны рф, утверждающее, что это Киев "готовит утонченные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами.

РосСМИ теражируют новость о якобы обстреле украинцами своих же церквей на Пасху

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram заявил, что рф фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. В один из важнейших христианских праздников, несущий в себе светлую надежду, что жизнь побеждает смерть.

"Конечно, подают это со стороны будущих провокаций Украины. Раньше рашисты провокациями выставляли убийства в Буче, Гостомеле и других городках Киевской области", — написал Ткаченко, подчеркивая, что чрезвычайно важно соблюдать ограничения военного положения и правила комендантского часа в регионах.

Пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и телевидении. В частности, и в национальном марафоне единых новостей #UAвместе.

В сети украинцы также массово призывают христиан не ходить в храмы на службу, оставаться дома, а паски святить онлайн дома, как это делалось во время пандемии.

"Будьте на Пасху очень осторожны. Москали панически разгоняют новости о провокациях, которые будут совершать ВСУ. Хотя на самом деле совершать провокации не будет никто. Просто россияне будут стрелять по храмам. Никаких провокаций. Только военные преступления. В разгар коронавируса мы святили пасочки и ветчину онлайн. И ничего катастрофического не произошло. Вера не дрогнула. Может, в этом году стоит попробовать так же?", "Кто бы сомневался, именно так и поступят!!! Поэтому нужно быть дома", "Р*сня готовит кровавые провокации на Пасху и открыто об этом пишет, как всегда, обвиняя заранее нас. Лучше в этом году не идти пасхи святить, будем целыми", — предупреждают в сети.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики собирают силы на Донбассе. В свою очередь, Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты на юге страны.