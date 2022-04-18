Укр

Оккупанты собирают силы на Донбассе, но ВСУ отбивают юг: свежая карта боев в Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 18 апреля 2022, 16:58
Подбитая российская техника

Вооруженные силы Украины дают отпор оккупантам

В понедельник, 18 апреля, на 54-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка поделилась свежей картой боевых действий на территории нашей страны.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

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На карте ниже приведена последняя информация о ситуации в Украине от оборонной разведки — 18 апреля 2022 года. Отмечается, что со стороны россии продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину.

Карта боев в Украине за 18 апреля
Карта боев в Украине за 18 апреля

Тем временем по данным Генштаба ВСУ, воины Десантно-штурмовых войск продолжают освобождать от ненавистных российских оккупантов населенные пункты юга Украины. Недавно на одном из направлений при поддержке артиллерийского огня полностью была уничтожена немалая колонна военной техники вместе с противником.

В ответ на это разъяренный враг ввел террор против украинского мирного населения. Методом психологического давления и запугивания оккупанты пытались среди местных жителей найти патриотов, которые могли бы сотрудничать с подразделениями ВСУ.

Помешали непредвиденным событиям разведчики-десантники, предоставившие четкие координаты пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. Получив максимальные потери деморализованные оккупанты начали отступать, оставив свои позиции.

По словам генерала армии Украины и бывшего главы Внешней разведки Николая Маломужа, путин попытается провести наступательную операцию на Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, чтобы иметь возможность продемонстрировать хоть какой-то "успех" для усиления своей позиции на переговорах.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между Киевом и москвой проходят крайне тяжело.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бои
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