Неприемлемо для Украины: генерал рассказал, каких переговоров хочет путин

россия все еще надеется укрепить свои позиции в Украине, чтобы идти на переговоры с новыми "аргументами", считает генерал

Президент россии владимир путин попытается провести наступательную операцию на Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, чтобы иметь возможность продемонстрировать хоть какой-то "успех" для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины и бывший глава Внешней разведки Николай Маломуж.

"Стратегически – у рф провал по всем фронтам. И даже тактически многие задачи остаются не выполнены. Именно поэтому путин всеми силами пытается создать предпосылки для наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, частично – в Харьковской, Запорожской, Херсонской. Представить это как "успех", как достижение целей "спецоперации". И выходить на переговоры именно с этих позиций. Уверяя россиян, что они "победили", что "демилитаризировали", "денацифицировали" Украину. Что подорвали наши ВСУ, оборонно-промышленный комплекс, экономику", — считает генерал.

По его мнению, россия все еще надеется укрепить свои позиции в Украине, чтобы идти на переговоры с новыми "аргументами".

"На новые переговоры россия хочет выходить с новыми позициями. Надеясь, что те окрепнут. Потому тот же спикер Госдумы Володин заявил, что рф готова к переговорам, но хочет видеть в пакете – признание Крыма российским и распространение т.н. "ЛНР" и "ДНР" в границах всех Луганской и Донецкой областей. Что, безусловно, неприемлемо для нас", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между Киевом и москвой проходят крайне тяжело.