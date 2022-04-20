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"Боже, яке кончене": Позитив висміяв російських блогерів у своєму першому сольному хіті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Боже, яке кончене": Позитив висміяв російських блогерів у своєму першому сольному хіті Новина оновлена 20 квітня 2022, 14:06

У пісні звучать голоси блогерів, які плачуть санкції проти росії.

Популярний український музикант, учасник гурту MOZGI, репер Олексій Завгородній, більш відомий як POSITIFF вирішив приєднатися до Колі Серги, який раніше висміяв російських солдатів у своїй пісні, і випустив трек про "ниття" російських блогерів, які підтримують війну в Україні. Зазначимо, що це перший сольний хіт артиста.

Про вихід пісні, яка одержала яскраву назву "Боже, яке кончене" Позитив розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Пісня також була опублікована на YouTube-каналі музиканта.

"Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!", — написав артист.

Варто зазначити, що ідейним натхненником треку став блогер Олексій Дурнєв, який веде однойменний паблік у телеграмі.

Увага! У пісні є нецензурна лексика 18+

Нагадаємо, що фраза "Боже, яке кончене" взята з дуже популярного та відомого мема в TikTok про бабусю. Ця фраза є "описом" неадекватної поведінки або таких самих висловлювань людини.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Pink Floyd вперше за 28 років записали пісню, яку присвятив Україні.

Теги:
#Музика #Пісня #Позитив #Олексій Завгородній
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