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Pink Floyd вперше за 28 років записали пісню: вона присвячена Україні (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Pink Floyd Новина оновлена 08 квітня 2022, 01:18
Pink Floyd

Вокалістом виступив Андрій Хливнюк із "Бумбокс".

Легендарний рок-гурт Pink Floyd вперше за 28 років записав нову пісню. На це їх спонукало російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на офіційній сторінці групи у Facebook.

Пісня "Hey Hey Rise Up" записана з метою підтримки українського народу та викладена на популярних стрімінгових платформах, усі зібрані від продажу гроші підуть на гуманітарну допомогу українцям.

У записі брали участь Нік Мейсон та Девід Гілмор, до яких приєдналися Гай Пратт та Нітін Соні.

Примітно також, що як вокал гурт використовував запис Андрія Хливнюка з українського гурту "Бумбокс", коли він заспівав пісню "Ой, в лузі червона калина" на Софіївській площі в Києві.

Власне назва пісні є відсилкою до останнього рядка в пісні, яка звучить як: "А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо"

Також Pink Floyd записали відео до пісні, де показують кадри війни в Україні.

Варто зазначити, що сам Хливнюк після початку вторгнення вступив до лав територіальної оборони Києва та був поранений під час одного з обстрілів.

Теги:
#Пісня #Бумбокс #Андрій Хливнюк #Група Pink Floyd
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