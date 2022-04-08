Pink Floyd вперше за 28 років записали пісню: вона присвячена Україні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 20
Вокалістом виступив Андрій Хливнюк із "Бумбокс".
Легендарний рок-гурт Pink Floyd вперше за 28 років записав нову пісню. На це їх спонукало російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляється на офіційній сторінці групи у Facebook.
Пісня "Hey Hey Rise Up" записана з метою підтримки українського народу та викладена на популярних стрімінгових платформах, усі зібрані від продажу гроші підуть на гуманітарну допомогу українцям.
У записі брали участь Нік Мейсон та Девід Гілмор, до яких приєдналися Гай Пратт та Нітін Соні.
Примітно також, що як вокал гурт використовував запис Андрія Хливнюка з українського гурту "Бумбокс", коли він заспівав пісню "Ой, в лузі червона калина" на Софіївській площі в Києві.
Власне назва пісні є відсилкою до останнього рядка в пісні, яка звучить як: "А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо"
Також Pink Floyd записали відео до пісні, де показують кадри війни в Україні.
Варто зазначити, що сам Хливнюк після початку вторгнення вступив до лав територіальної оборони Києва та був поранений під час одного з обстрілів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-