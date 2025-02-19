Вдова російського актора зіштовхнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям

Російський актор Микола Караченцов пішов із життя у 2018 році через онкологію. Його дружина Людмила Поргіна залишила кар’єру і до останнього дня доглядала благовірного. Нещодавно жінці виповнилося 76 років і вона сама зіштовхнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає вдова Караченцова і де зараз. Людмила Поргіна висловилася на підтримку війни проти України, хоча не гидує тим, що володіє нерухомістю в "ненависному" ЄС і часто виїжджає за кордон.

Що відомо про Людмилу Поргіну

Актриса Людмила Поргіна народилася 1948 року в Москві, де закінчила Школу-студію МХАТ і до 2010 року працювала в театрі "Ленком". Також Людмила знімалася у фільмах, на зйомках стрічки "Маленьке очікування" вона познайомилася зі своїм третім чоловіком Миколою Караченцовим.

Людмила Поргіна та Микола Караченцов познайомилися на зйомках фільму

У 1975 році вони з актором одружилися і через три роки у них народився син Андрій. У 2005 році Людмила Поргіна пішла з театру і призупинила свою кар’єру, щоб доглядати чоловіка, який потрапив у серйозну ДТП і став інвалідом.

Людмила у 1978 році народила Караченцову сина

Людмила часто ставала гостею програм, де розповідала про стан здоров’я російського актора. А через три роки після смерті Караченцова вирішила повернутись на роботу до театру.

Людмила Поргіна кинула кар’єру, щоб доглядати чоловіка

Та тільки повернули Поргіну не на головні й другорядні ролі, а на масовку. Вона різко висловилася про свою роль в одній із вистав, про це написали ЗМІ й Поргіній запропонували звільнитися за власним бажанням.

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Актриса розповіла, що художній керівник "Ленкому" назвав її дурепою і сказав, щоб Людмила більше не наближалася до театру. Після цієї розмови вона три тижні лежала вдома і думала, що помре від інсульту.

Людмила Поргіна пішла з театру

Але влітку 2023 року Поргіна заявила, що після того, як пішла з театру почувається "казково та чарівно". Вдова Караченцова має нерухомість у Болгарії й часто туди приїжджає. Дружина актора є путіністкою і в інтерв’ю пропагандистам розповідала, що у Києві під час Євромайдану "бачила американські намети, кухні та спорядження", а коли почалось повномасштабне вторгнення, вона підтримала війну, але боялася переслідувань чи спроб позбавити її закордонної нерухомості.

Людмила Поргіна підтримує війну в Україні

Які у Людмили Поргіної були проблеми зі здоров’ям

В одному з інтерв’ю актриса розповіла, що мало не померла. Їй стало погано, коли вона була на дачі. Людмила встигла зателефонувати до садівника і попросила, щоб той викликав "швидку". Лікарі приїхали вчасно та врятували артистку, у якої відірвався тромб, але їй знадобився майже рік, щоб стати на ноги.

Людмила Поргіна майже рік провела у лікарні

Вдова Караченцова розповіла, що думала, що помре, бо потрапила до лікарні у передінфарктному стані. " Я майже рік провела у лікарні, борючись за своє життя! Я 13 років боролася за життя Колі, і рік за своє, щоб вистояти ", — заявила Людмила.

Вдова Караченцова мало не вмерла

Після цього випадку Людмила вирушила поправити здоров’я у Дубай. Два роки тому пропагандистка перенесла операцію, у неї було виявлено пухлину ободової кишки.

Як зараз виглядає Людмила Поргіна

Згідно з останньою інформацією, дружина Караченцова повернулася до Росії, але нещодавно була госпіталізована через проблеми з легенями. Людмила скаржилася на високу температуру, сильний кашель та запаморочення. Близько тижня вона провела в одному із пульмонологічних відділень московської лікарні.

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