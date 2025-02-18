Забрала з родини і народила йому єдину дочку: як виглядає вдова відомого сатирика Задорнова

Олена познайомилася з гумористом, коли їй було 19 років

Російський письменник-сатирик та гуморист Михайло Задорнов, який помер від онкології на 70-му році життя, був одружений двічі. З першою дружиною він зумів зберегти добрі дружні стосунки, попри те, що пішов від неї до іншої — Олени Бомбіної, яка подарувала сатирику єдину дочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає вдова Михайла Задорнова та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти із життя Олени Бомбіної.

Що відомо про особисте життя Михайла Задорнова

Відомий гуморист Михайло Задорнов у 1971 році одружився з Велтою Калнберзінь — донькою першого секретаря ЦК Компартії Латвії. Вони навчалися в одному класі. Після шлюбу вони активно розвивали свою кар’єру, зокрема Велта закінчила Латвійський університет та філфак МДУ, захистила докторську роботу та стала професором кафедри англійського мовознавства.

Перша дружина Михайла Задорнова

Михайло часто називав її своєю "музей", вона супроводжувала його на гастролях, а вдома підтримувала побут і затишок, але дітей у пари не було. У 2009 році в пресі з’явилася інформація, що Задорнов розлучився з першою дружиною.

Як виявилося, причина розлучення була в тому, що сатирик полюбив Олену Бомбіну. Вперше вони зустрілися, коли Олені було лише 19 років, але вона була добре знайома з творчістю Задорнова, його ліричні оповідання вона вирізала з журналу "Юність" та зберігала собі.

Михайло Задорнов та його друга дружина Олена

Вони почали спілкуватися, Олена на той момент навчалася на програміста. Незабаром між ними спалахнули почуття, хоча артист був одружений. Якийсь час Задорнов жив подвійним життям, бо не хотів першій дружині завдавати болю. Але в результаті пішов від неї, хоча вони підтримували спілкування і гуморист допомагав Вельмі матеріально.

В 1990 року Олена подарувала гумористові дочку Олену, яку назвали на честь його матері. Михайло Задорнов був на сьомому небі від щастя і з дитинства привчав дівчинку до класичної літератури та музики.

Михайло Задорнов разом із дружиною Оленою та донькою

Попри 16-річну різницю у віці Олена та Михайло змогли побудувати міцний шлюб, хоча ходили чутки, що у сатирика у 2013 році з’явилася нова "муза" актриса Марина Орлова. Вони разом виступали на сцені та гастролювали.

Михайло Задорнов був старше дружини на 16 років

Як виглядає вдова Задорнова Олена Бомбіна

Про вдову Михайла Задорнова відомо небагато. Народилася Олена у 1964 році у столиці Латвії, де закінчила школу та університет у Ризі за спеціальністю "кібернетика". У професії програміста вона так і не реалізувалася, але знайшла своє призначення у фотографії.

Як виглядає дружина Михайла Задорнова

Був період, коли Бомбіна працювала адміністратором та піар-менеджером у чоловіка. Вони часто подорожували, завітали до різних куточків планети. У 2016 році Олена провела виставку своїх робіт під назвою "Хто ми? Звідки ми? Куди ми йдемо?".

Олена Бомбіна живе у Латвії

Після смерті Задорнова Олена працює над тим, щоби пам’ять про сатирика продовжувала жити. Вдова організувала встановлення меморіальної дошки на будівлі МАІ, де навчався Задорнов, а 2021 року видала книгу про нього під назвою "Інший Задорнов". Також фотохудожниця є учасницею благодійних заходів.

Згідно з останньою інформацією, Олена Бомбіна живе у Латвії, торік їй виповнилося 60 років. Свій ювілей вона провела разом із дочкою, зятем та трьома онуками, які живуть на Мальті.

Олена Бомбіна разом із дочкою та онуками

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