Увела из семьи и родила ему единственную дочь: как выглядит вдова известного сатирика Задорнова

Елена познакомилась с юмористом, когда ей было 19 лет

Российский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов, который скончался от онкологии на 70-м году жизни, был женат дважды. С первой супругой он сумел сохранить хорошие дружеские отношения, несмотря на то, что ушел от нее к другой — Елене Бомбиной, подарившей сатирику единственную дочь.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит вдова Михаила Задорнова и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из жизни Елены Бомбиной.

Что известно о личной жизни Михаила Задорнова

Известный юморист Михаил Задорнов в 1971 году женился на Велте Калнберзинь — дочери первого секретаря ЦК Компартии Латвии. Они учились в одном классе. После брака они активно развивали свою карьеру, в частности Велта окончила Латвийский университет и филфак МГУ, защитила докторскую работу и стала профессором кафедры английского языковедения.

Первая жена Михаила Задорнова

Михаил часто называл ее своей "музей", она сопровождала его на гастролях, а дома поддерживала быт и уют, но детей у пары не было. В 2009 году в прессе появилась информация, что Задорнов расстался с первой супругой.

Как оказалось, причина развода была в том, что сатирик полюбил Елену Бомбину. Впервые они встретились, когда Елене было всего 19 лет, но она была хорошо знакома с творчеством Задорнова, его лирические рассказы она вырезала из журнала "юность" и сохраняла себе.

Михаил Задорнов и его вторая супруга Елена

Они начали общаться, Елена в тот момент училась на программиста. Вскоре между ними вспыхнули чувства, хотя артист состоял в браке. Некоторое время Задорнов жил двойной жизнью, потому что не хотел первой жене причинять боль. Но в итоге ушел от нее, хотя они поддерживали общение и юморист помогал Вельме материально.

В 1990 году Елена подарила юмористу дочь Елену, которую назвали в честь его матери. Михаил Задорнов был на седьмом небе от счастья и с детства приучал девочку к классической литературе и музыке.

Михаил Задорнов вместе с женой Еленой и дочерью

Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте Елена и Михаил смогли построить крепкий брак, хотя ходили слухи, что у сатирика в 2013 году появилась новая "муза" актриса Марина Орлова. Они вместе выступали на сцене и гастролировали.

Михаил Задорнов был старше за супругу на 16 лет

Как выглядит вдова Задорнова Елена Бомбина

О вдове Михаила Задорнова известно немного. Родилась Елена в 1964 году в столице Латвии, где окончила школу и университет в Риге по специальности "кибернетика". В профессии программиста она так и не реализовалась, но нашла свое признание в фотографии.

Как выглядит жена Михаила Задорнова

Был период, когда Бомбина работала администратором и пиар-менеджером у мужа. Они часто путешествовали, посетили разные уголки планеты. В 2016 году Елена провела выставку своих работ под названием "Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?".

Елена Бомбина живет в Латвии

После смерти Задорнова Елена работает над тем, чтобы память о сатирике продолжала жить. Вдова организовала установку мемориальной доски на здании МАИ, где учился Задорнов, а в 2021 году издала книгу о нем под названием "Другой Задорнов". Также фотохудожница является участницей благотворительных мероприятий.

Согласно последней информации, Елена Бомбина живет в Латвии, в прошлом году ей исполнилось 60 лет. Свой юбилей она провела вместе с дочерью, зятем и тремя внуками, которые живут на Мальте.

Елена Бомбина вместе с дочерью и внуками

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