Лідера гурту "Бумбокс" поранено під час мінометного обстрілу: фото

Артист опублікував знімок уламка, який його поранив.

Соліст відомої української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку війни обороняв Київ у лавах територіальної оборони, а зараз несе службу у рядах Нацполіції, постраждав під час мінометного обстрілу столиці. Артист отримав поранення уламком міни, який потрапив йому в щоку.

На своїй сторінці в Інстаграмі музикант показав кілька фото наслідків обстрілу і пожартував, що тепер він "щасливий 300-й" (300-й означає поранений). Також на одному зі знімків, Хливнюк звернувся до своїх шанувальників із росії.

"От з якими нацистами ви воюєте, ідіоти" — написав під одним із фото артист.

Також окремо музикант опублікував знімок "винуватця" його поранення — уламок від міни, який і потрапив йому в обличчя, підписавши фото "Made in Russia".

Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично обстрілювати українську столицю. Так, у середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.