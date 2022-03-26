Лидер группы "Бумбокс" ранен во время минометного обстрела: фото

Артист опубликовал снимок осколка, который его ранил.

Солист известной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала войны оборонял Киев в рядах территориальной обороны, а сейчас несет службу в рядах Нацполиции, пострадал во время минометного обстрела столицы. Артист получил ранение осколком мины, который попал ему в щеку.

На своей странице в Инстаграм музыкант показал несколько фото последствий обстрела и пошутил, что теперь он "счастливый 300-й" (300-й значит раненый). Также на одном из снимков, Хлывнюк обратился к своим поклонникам из россии.

"Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты" — написал под одним из фото артист.

Также отдельно музыкант опубликовал снимок "виновника" его ранения — осколка от мины, который и попал ему в лицо, подписав фото "Made in Russіa".

Напомним, что российские войска продолжают систематически обстреливать украинскую столицу. Так, в среду, 23 марта, по некоторой информации Киев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что здание получило сильные повреждения. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.