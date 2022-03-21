Обстріл ТРЦ у Києві: фото зруйнованого торгового центру після бомбардування
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Рашисти вирішили "звільнити" українців від торговельного центру.
Вночі в понеділок, 21 березня, російські окупаційні війська знову завдали потужного удару по Києву, внаслідок чого сталася пожежа в одному із торгових центрів у Подільському районі столиці. Нардеп Олексій Гончаренко особисто вирушив на місце події, щоби побачити масштаби руйнування.
У своєму Телеграм-каналі Гончаренко опублікував серію знімків і відео зруйнованого ТРЦ.
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"Я на місці, і не можу усвідомити ці масштаби. Я не розумію, як росіяни можуть вірити, що вони нас "рятують"?" — підписав фото нардеп.
Крім цього, політик зазначив, що вже відомо про 6 загиблих, яких дістали з-під уламків. Також є поранені.
Як повідомлялося рані, 20 березня столиця вже зазнала обстрілів з боку росіян. Так вдень уламки снаряда впали на житлову багатоповерхівку у Святошинському районі, після чого там виникла пожежа. Відомо, що двом жителям знадобилася шпиталізація.