Рус

Кількість жертв обстрілу Києва різко зросла: відео наслідків

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2522
Наслідки обстрілу ТРЦ Retroville у Києві Новина оновлена 21 березня 2022, 09:38
Наслідки обстрілу ТРЦ Retroville у Києві

ТРЦ отримав сильні ушкодження, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла

Внаслідок нічного обстрілу ТРЦ Retroville у Києві, що спричинив масштабну пожежу, загинули 8 людей.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 р. збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці", — повідомили в офісі генпрокурора.

В результаті обстрілів російських військ і пожежі, що виникла, було зруйновано торговий центр. Також були пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. За попередніми даними, вісім людей загинули.

Наразі інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла.

Теги:
#Київ #Війна
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Категорія
Знищений танк росіян
15 тисяч людей та майже 500 танків: Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Обстріл ТРЦ Retroville у Києві
Нічний обстріл Києва перетворив відомий ТРЦ на руїни: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України