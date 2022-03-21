Кількість жертв обстрілу Києва різко зросла: відео наслідків

ТРЦ отримав сильні ушкодження, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла

Внаслідок нічного обстрілу ТРЦ Retroville у Києві, що спричинив масштабну пожежу, загинули 8 людей.

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Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 р. збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці", — повідомили в офісі генпрокурора.

В результаті обстрілів російських військ і пожежі, що виникла, було зруйновано торговий центр. Також були пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. За попередніми даними, вісім людей загинули.

Наразі інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла.