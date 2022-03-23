Російські окупанти обстріляли Київ із "Градів"

Внаслідок обстрілу є постраждалі

Російські окупанти вже 28-й день продовжують обстрілювати мирних жителів України із найстрашніших знарядь. У середу, 23 березня, ворожі війська обстріляли Київ. За деякою інформацією столицю було обстріляно із реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграмі.

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За інформацією нардепа внаслідок обстрілу постраждали люди.

Наслідки обстрілу Києва "Градами"

Водночас у КМДА підтверджують, що ворог знову обстріляв Київ, проте не повідомляють, із якої зброї. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Обстріляли торговий центр, будинки приватного сектора і багатоповерхівки. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватні будинки.

Крім того, вранці обстріляли Шевченківський район Києва, повідомляють у КМДА. На місці працюють рятувальники та медики. Зараз є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Четверо людей травмовано. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.