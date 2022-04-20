"Боже, яке кончене": Позитив высмеял российских блогеров в своем первом сольном хите

В песне звучат голоса блогеров из, которые плачутся санкции против россии.

Популярный украинский музыкант, участник группы MOZGI, рэпер Алексей Завгородний, более известный как POSITIFF решил присоединиться к Коле Серге, который ранее высмеял российских солдат в своей песне, и выпустил трек о "нытье" российских блогеров, поддерживающих войну в Украине. Отметим, что это первый сольных хит артиста.

О выходе песни, которая получила яркое название "Боже, яке кончене" Позитив рассказал на своей странице в Инстаграм. Песня была опубликована на YouTube-канале музыканта.

"Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!", — написал артист.

Стоит отметить, что идейным вдохновителем трека стал блогер Алексей Дурнев, который ведет одноименный паблик в телеграме.

Внимание! В песне присутствует нецензурная лексика 18+

Напомним, что фраза "Боже, яке кончене" взята из очень популярного известного мема в TikTok о бабушке. Эта фраза является "описанием" неадекватного поведения или таких же высказываний человека.

Как сообщал "Телеграф", ранее Pink Floyd впервые за 28 лет записали песню, которую посвятил Украине.