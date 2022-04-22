Укр

Наталья Могилевская в новом клипе показала разрушенные россиянами украинские города (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Наталья Могилевская записала проникновенное видео Новость обновлена 22 апреля 2022, 15:38
Наталья Могилевская записала проникновенное видео

Наталья Могилевская не покидала Киев с начала войны

Известная украинская певица Наталья Могилевская в ближайшее время представит песню-обращение к Богородице. Короткий анонс к работе "Дива Мария" певица представила слушателям накануне праздника Пасхи.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Тизер в клип певицы опубликован на ее YouTube-канале.

"Война сделала верующими даже скептических атеистов. На первый план вышло духовное… Все мы, где бы ни находились, как бы ни болело за родными под обстрелами, спасаемся именно обращениями к Богородице или Христу. Потому что знаем: за кем — любовь, искренность и правда, за тем — и высшие силы", - комментирует артистка.

Певица сняла видео в изуродованных, заминированных, но уже освобожденных от пыток российских войск городах Киевщины. Напомним, что все это время с 24 февраля Наталья находилась в столице.

"Сегодня вы уже не увидите того, что я отсняла в синхронах к этому клипу. Поэтому я намеренно решила снимать видео там, чтобы мы об этом не забыли и эти кадры лишний раз увидел весь мир...", - прокомментировала Могилевская свою работу.

Отметим, что народная артистка Украины Наталья Могилевская поддержала проект помощи больницы "Охматдет", реализуемого по инициативе изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL.

Напомним, ранее Позитив высмеял российских блогеров в своем первом сольном хите.

Теги:
#Могилевская #Війна #Наталія Могилевська
В Украине завершается второй месяц войны
Новости России
В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине завершается второй месяц войны
В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон дал добро на поставки тяжелого вооружения
Франция передаст Украине важное оружие: чем оно поможет
Дата публикации
Категория
Шольц сделал громкое заявление насчет гарантий для Украины
Шольц сделал громкое заявление насчет гарантий для Украины
Дата публикации
Категория
Данилова считают одним из ястребов команды Зеленского
Лагеря для украинцев в Сибири, распад России и мировая война: главное из свежего интервью Данилова
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать наступление россиян
Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ