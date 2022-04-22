Наталья Могилевская в новом клипе показала разрушенные россиянами украинские города (видео)

Наталья Могилевская не покидала Киев с начала войны

Известная украинская певица Наталья Могилевская в ближайшее время представит песню-обращение к Богородице. Короткий анонс к работе "Дива Мария" певица представила слушателям накануне праздника Пасхи.

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Тизер в клип певицы опубликован на ее YouTube-канале.

"Война сделала верующими даже скептических атеистов. На первый план вышло духовное… Все мы, где бы ни находились, как бы ни болело за родными под обстрелами, спасаемся именно обращениями к Богородице или Христу. Потому что знаем: за кем — любовь, искренность и правда, за тем — и высшие силы", - комментирует артистка.

Певица сняла видео в изуродованных, заминированных, но уже освобожденных от пыток российских войск городах Киевщины. Напомним, что все это время с 24 февраля Наталья находилась в столице.

"Сегодня вы уже не увидите того, что я отсняла в синхронах к этому клипу. Поэтому я намеренно решила снимать видео там, чтобы мы об этом не забыли и эти кадры лишний раз увидел весь мир...", - прокомментировала Могилевская свою работу.

Отметим, что народная артистка Украины Наталья Могилевская поддержала проект помощи больницы "Охматдет", реализуемого по инициативе изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL.

Напомним, ранее Позитив высмеял российских блогеров в своем первом сольном хите.