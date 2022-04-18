Помочь деткам войны: украинские медиа запустили совместный волонтерский проект

У медиков не хватает средств и оборудования для помощи всем пострадавшим

Топовые украинские СМИ объединяются для помощи детям, которые пострадали вследствие вооруженной агрессии россии. "Телеграф" вместе с интернет-изданиями OBOZREVATEL и "РБК-Украина" приняли решение запустить проект волонтерской помощи больнице "Охматдит".

Ни для кого не секрет, что зверства россиян не обходят ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей, — мы слышали уже много ужасных историй о том, что приходится переживать украинцам в зоне боевых действий.

На 18 апреля официально известно уже о минимум 205 погибших детях, в то время как еще по крайней мере 362 ребенка пострадали.

Известная киевская больница "Охматдит" занимается лечением тяжелораненых взрослых, также там помогают большому количеству пострадавших детей.

В "Охматдите" круглосуточно работают для лечения всех пострадавших

Когда шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в очередной раз привез медучреждению помощь, то услышал множество впечатляющих историй про судьбы детей и бесконечные списки всего, что не хватает врачам для эффективной помощи всем пострадавшим. Тогда же было принято решение оказывать больнице волонтерскую помощь.

Курировать волонтерский проект будет Татьяна Сохар — супруга Ореста.

"Вместе со специалистами, имеющими большой опыт в приобретении, поиске и доставке оборудования, будем обеспечивать клинику под их запросы. Все фотоотчеты предоставим!", — говорит она, призывая другие медиа и простых граждан присоединиться к этой инициативе.

Команда профессионалов готова помочь всем, но им нужно оборудование

На данный момент медучреждение очень нуждается в:

аппаратах для VAC-терапии и расходниках для них; одноканальном электролигирующем генераторе для герметизации сосудов Valleylab; ЛигаШур инструментах двух видов для электролигирования и разделения тканей, для ларораскопических операций.

В "Охматдите" проводятся сложнейшие операции

Помочь проекту можно по следующим реквизитам:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)

СОХАР ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ (Приватний пiдприємець), ЄДРПОУ 2618202593

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

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