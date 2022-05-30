Укр

Макс Барских презентовал патриотическую песню, которую посвятил украинским военным (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Макс Барских Новость обновлена 30 мая 2022, 11:41
Макс Барских

Новый трек - это вторая украиноязычная композиция в карьере артиста.

Вслед за украинской певицей Ириной Билык, которая ранее презентовала клип на песню "Кордони", свой невероятно трогательный и чувствнный трек на украинском языке представил и популярный артист Макс Барских.

Свой новый хит, который получил название "Чекай мене", музыкант исполнил во время благотворительного телемарафона #SaveUkraine, который проходил в столице Германии 29 мая. О премьере песни Барских также сообщил и на своей странице в Инстаграм.

"Когда я ездил Украиной, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня!" — рассказал Барских о том, как появилась идея трека.

В комментариях поклонники артиста называют новый трек шедевром, и отмечают, что музыканту очень идет петь на украинском языке. В отзывах можно увидеть много положительных сообщений, а также многие пишут слова благодарности за то, что Барских делает для Украины.

Текст песни Макса Барских — Чекай мене

Кожен день нові шляхи

Хай буде сонце там де ти

Чекаєш на мене

Плачеш даремно

Все мине і навіть біль

Не сумуй посміхнись

Зі мною все буде добре

Твоя любов допоможе

*

Твій погляд лікує

Ти все що бракує

Це прикро сумую

Не знаю що завтра

Як буде насправді

Є сили тримаюсь

Пр:

А ти чекай мене

Поки новий день мине

Якщо ти сумуєш відчувай світло

І буде відстань непомітна

А ти чекай мене

І сонце у очах зійде

Через деякий час я повернусь додому

Де все рідне і знайоме

*

День мине пощастить

Кожен час і кожна мить

Неначе остання

Хвилює мовчання

Будь зі мною до кінця

Я збережу своє життя

Щоб побачитись знову

І обійняти любов’ю

Пр:

А ти чекай мене

Поки новий день мине

Якщо ти сумуєш відчувай світло

І буде відстань непомітна

А ти чекай мене

І сонце у очах зійде

Через деякий час я повернусь додому

Де все рідне і знайоме

*

А ти чекай мене чекай мене

Зі мою поруч сам Боже

Якщо треба допоможе

А ти чекай мене

Чекай мене

І знай що все буде добре

Я скоро повернусь додому

А ти чекай мене

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Теги:
#Песня #Музыкант #Макс Барских #Певец