Макс Барских презентовал патриотическую песню, которую посвятил украинским военным (видео)

Новый трек - это вторая украиноязычная композиция в карьере артиста.

Вслед за украинской певицей Ириной Билык, которая ранее презентовала клип на песню "Кордони", свой невероятно трогательный и чувствнный трек на украинском языке представил и популярный артист Макс Барских.

Свой новый хит, который получил название "Чекай мене", музыкант исполнил во время благотворительного телемарафона #SaveUkraine, который проходил в столице Германии 29 мая. О премьере песни Барских также сообщил и на своей странице в Инстаграм.

"Когда я ездил Украиной, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня!" — рассказал Барских о том, как появилась идея трека.

В комментариях поклонники артиста называют новый трек шедевром, и отмечают, что музыканту очень идет петь на украинском языке. В отзывах можно увидеть много положительных сообщений, а также многие пишут слова благодарности за то, что Барских делает для Украины.

Текст песни Макса Барских — Чекай мене

Кожен день нові шляхи Хай буде сонце там де ти Чекаєш на мене Плачеш даремно Все мине і навіть біль Не сумуй посміхнись Зі мною все буде добре Твоя любов допоможе * Твій погляд лікує Ти все що бракує Це прикро сумую Не знаю що завтра Як буде насправді Є сили тримаюсь Пр: А ти чекай мене Поки новий день мине Якщо ти сумуєш відчувай світло І буде відстань непомітна А ти чекай мене І сонце у очах зійде Через деякий час я повернусь додому Де все рідне і знайоме * День мине пощастить Кожен час і кожна мить Неначе остання Хвилює мовчання Будь зі мною до кінця Я збережу своє життя Щоб побачитись знову І обійняти любов’ю Пр: А ти чекай мене Поки новий день мине Якщо ти сумуєш відчувай світло І буде відстань непомітна А ти чекай мене І сонце у очах зійде Через деякий час я повернусь додому Де все рідне і знайоме * А ти чекай мене чекай мене Зі мою поруч сам Боже Якщо треба допоможе А ти чекай мене Чекай мене І знай що все буде добре Я скоро повернусь додому А ти чекай мене

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