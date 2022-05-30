Макс Барских презентовал патриотическую песню, которую посвятил украинским военным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Новый трек - это вторая украиноязычная композиция в карьере артиста.
Вслед за украинской певицей Ириной Билык, которая ранее презентовала клип на песню "Кордони", свой невероятно трогательный и чувствнный трек на украинском языке представил и популярный артист Макс Барских.
Свой новый хит, который получил название "Чекай мене", музыкант исполнил во время благотворительного телемарафона #SaveUkraine, который проходил в столице Германии 29 мая. О премьере песни Барских также сообщил и на своей странице в Инстаграм.
"Когда я ездил Украиной, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня!" — рассказал Барских о том, как появилась идея трека.
В комментариях поклонники артиста называют новый трек шедевром, и отмечают, что музыканту очень идет петь на украинском языке. В отзывах можно увидеть много положительных сообщений, а также многие пишут слова благодарности за то, что Барских делает для Украины.
Текст песни Макса Барских — Чекай мене
Кожен день нові шляхи
Хай буде сонце там де ти
Чекаєш на мене
Плачеш даремно
Все мине і навіть біль
Не сумуй посміхнись
Зі мною все буде добре
Твоя любов допоможе
*
Твій погляд лікує
Ти все що бракує
Це прикро сумую
Не знаю що завтра
Як буде насправді
Є сили тримаюсь
Пр:
А ти чекай мене
Поки новий день мине
Якщо ти сумуєш відчувай світло
І буде відстань непомітна
А ти чекай мене
І сонце у очах зійде
Через деякий час я повернусь додому
Де все рідне і знайоме
*
День мине пощастить
Кожен час і кожна мить
Неначе остання
Хвилює мовчання
Будь зі мною до кінця
Я збережу своє життя
Щоб побачитись знову
І обійняти любов’ю
Пр:
А ти чекай мене
Поки новий день мине
Якщо ти сумуєш відчувай світло
І буде відстань непомітна
А ти чекай мене
І сонце у очах зійде
Через деякий час я повернусь додому
Де все рідне і знайоме
*
А ти чекай мене чекай мене
Зі мою поруч сам Боже
Якщо треба допоможе
А ти чекай мене
Чекай мене
І знай що все буде добре
Я скоро повернусь додому
А ти чекай мене
Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).