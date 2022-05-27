Билык посвятила новую песню тем, кто ждет с войны своих любимых (видео)

52-летняя артистка уверена, что в мире нет такого зла, чтобы уничтожить любовь

Известная украинская исполнительница Ирина Билык представила свой новый клип на песню "Кордони".

Музыкальное видео было опубликовано на YouTube-канале певицы в пятницу, 27 мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых", — написала Билык под видео.

В комментариях поклонники артистки назвали ее новый сингл трогательным и настоящим шедевром. А кто-то увидел в песне себя, ведь много украинок сейчас ждут со фронта своих любимых людей, переживают за них, молятся за их жизни.

Ранее Ирина Билык рассказала, как после начала вторжения оккупационных войск в Украину пыталась достучаться до своих коллег из страны-агрессора, особенно до своего давнего друга Филиппа Киркорова. Однако он ее разочаровал своим молчанием, когда она написала ему о своем доме в селе Березовка Киевской области, в котором месяц жили военные российской армии. По словам Билык, оккупанты разгромили весь ее дом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).