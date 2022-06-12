"З дном росії!": мережа відреагувала на агресивне привітання від МЗС рф

Свято сталося не у росіян, а у користувачів мережі, які отримали можливість посміятися

У неділю, 12 червня, країна-агресор відзначає своє державне свято – День росії. І поки в Києві його вирішили відзначити похоронними вінками під стінами посольства рф, вороже МЗС "виділилося" незвичайним привітанням. На листівці в триколорному забарвленні зобразили кілька історично-відомих головних уборів та фразу "Ми ввічливо просили їх не розширюватися на схід".

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на публікацію відомства у соцмережах. Відразу слід підкреслити, що витівка МЗС рф не припала до смаку багатьом людям, про що ті і поспішили повідомити авторам листівки.

Чому росії не виграти війну проти України?

Головною ідеєю листівки від російських дипломатів, очевидно, була спроба показати, що всі імперські плани рано чи пізно йшли прахом у багатьох держав. В один асоціативний ряд вони поставили шоломи тевтонських лицарів, відомих хрестовими походами, польських завойовників, а також капелюх Наполеона Бонапарта та каску німецьких нацистів. Поруч із ними є ще порожнє місце, спеціально обведене квадратиком — мовляв, продовжіть асоціативний ряд самі.

Та сама скандальна листівка

У такий спосіб росіяни намагалися натякнути на ведення війни в Україні та проти розширення кордонів НАТО. Тим часом, ідею майже не оцінили користувачі мережі. Більшість сміється або вельми жорстко критикує підхід росіян до дипломатії.

Втім, від дипломатії у російському міністерстві закордонних справ залишилося лише саме слово. Навіть глава відомства сергій лавров відомий багатьма скандальними заявами. Серед них — і нещодавнє безпосереднє хамство на запитання журналіста про війну в Україні.

Також вкрай недипломатично лаврів відгукнувся і про санкції проти путіна та його оточення, запроваджені офіційним Києвом.