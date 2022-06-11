У день росії до посольства у Києві принесуть похоронні вінки: коли можна приєднатися

Організатори пропонують принести із собою вінки

Київські активісти з "Агентства Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод" анонсували акцію "Останній день росії", де українці зможуть висловити все, що думають про рф.

Як повідомили автори заходу у Фейсбуку, акція розпочнеться 12 червня о 12:06 біля будівлі колишнього посольства рф в Україні (Повітрофлотський проспект, 27).

"Почавши криваву війну проти України, росія сама протиставила себе всьому живому. Життя завжди прагне світла та щастя. А мертве, навпаки, завжди приносить із собою горе і біль.

Росія за часи правління путіна практично померла... І зараз намагається поширити тлін свого трупного розкладання на чужу їй, по суті, квітучу українську землю.

"Про покійників або хороше, або нічого". На жаль, про путінську росію нічого сказати хорошого. А нічого не сказати не дозволяє справедлива лють українського народу», — йдеться у повідомленні.

Організатори заходу запропонували всім охочим прийти та висловити все, що вони думають про росію та її вторгнення в Україну.

Вони також повідомили, що учасники можуть принести вінки з побажаннями для країни-агресора та її керівника.

Як повідомлялося раніше, українці створили петицію, в якій закликали порекомендувати президенту Франції Еммануелю Макрону віддати частину території його країни росії, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору володимиру путіну.