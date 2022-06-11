Путінська пропаганда вигадала міф про вєлікій і нєпабєдімий рускій народ і бідолашний народєц у це повірив - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував останні соцопитування у росії щодо підтримки путіна:
Свіженьке соцопитування на росії.
Проводила ручна кантора.
На пряме запитання про довіру владіміру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, міхаілу мішустіну (прем'єр) – 63,5%, геннадію зюганову – 33, 1%, сєргєю міронову (чорт із партії справєдлівая(!) рассія – 29,2% лєаніду слуцкаму (чорт, який керує лдпр замісь жиріка) – 17,9%, алєксєю нєчаєву (фракція Новиє люді) – 10,1%".
І у всіх цікавість: це дуте соцопитування? Чи показана реальна картинка?
Хто повірить в те, що люди на росії можуть відповісти чесно на питання: "Давєряєтє лі ви путіну?".
"Свабодалюбівий" народ рассєянскій тут же сциться. Бо скажеш — не довіряю — і зразу ж буде тобі якась халепа.
Категорично не можна вірити тому, що виходить з рота росіянських політиків чи офіційних соцслужб.
Расєянци брешуть, бо така природа російської влади.
Але підтримка у путіна є. І вона вагома. Просто є така аксіома: коли ви створюєте міф — з часом цей міф починає управляти вами.
Ось путінська пропаганда вигадала міф про вєлікій і нєпабєдімий рускій народ. І бідолашний народєц у це повірив. І сам путін у це повірив.
І є тільки один спосіб розувірити їх усіх. Це ЗСУ.
Побита друга армія світу буде свідченням відсутності величі.
Тільки б союзники не підвели з постачанням зброї.
І щоб ніхто не кричав макроновим голосом: "давайтє сахранім єму ліцо".
При тому, що у путіна не ліцо, а рєпа.
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