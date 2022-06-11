Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував останні соцопитування у росії щодо підтримки путіна:

Свіженьке соцопитування на росії.

Проводила ручна кантора.

На пряме запитання про довіру владіміру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, міхаілу мішустіну (прем'єр) – 63,5%, геннадію зюганову – 33, 1%, сєргєю міронову (чорт із партії справєдлівая(!) рассія – 29,2% лєаніду слуцкаму (чорт, який керує лдпр замісь жиріка) – 17,9%, алєксєю нєчаєву (фракція Новиє люді) – 10,1%".

І у всіх цікавість: це дуте соцопитування? Чи показана реальна картинка?

Хто повірить в те, що люди на росії можуть відповісти чесно на питання: "Давєряєтє лі ви путіну?".

"Свабодалюбівий" народ рассєянскій тут же сциться. Бо скажеш — не довіряю — і зразу ж буде тобі якась халепа.

Категорично не можна вірити тому, що виходить з рота росіянських політиків чи офіційних соцслужб.

Расєянци брешуть, бо така природа російської влади.

Але підтримка у путіна є. І вона вагома. Просто є така аксіома: коли ви створюєте міф — з часом цей міф починає управляти вами.

Ось путінська пропаганда вигадала міф про вєлікій і нєпабєдімий рускій народ. І бідолашний народєц у це повірив. І сам путін у це повірив.

І є тільки один спосіб розувірити їх усіх. Це ЗСУ.

Побита друга армія світу буде свідченням відсутності величі.

Тільки б союзники не підвели з постачанням зброї.

І щоб ніхто не кричав макроновим голосом: "давайтє сахранім єму ліцо".

При тому, що у путіна не ліцо, а рєпа.