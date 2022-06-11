Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко прокомментировал последние соцопросы в россии по поддержке путина:

Свежий соцопрос на россии.

Проводила ручная кантора.

На прямой вопрос о доверии владимиру путину положительно ответили 80,8% респондентов, михаилу мишустину (премьер) – 63,5%, геннадию зюганову — 33, 1%, сергею миронову (черт из партии справедливая (!) Россия – 29,2% леониду слуцкому (черт, который управляет лдпр вместо жирика) – 17,9%, алексею нечаеву (фракция Новые люди) – 10,1%".

И у всех любопытство: это дутый соцопрос? Показана ли реальная картинка?

Кто поверит в то, что люди на россии могут ответить честно на вопрос: "Доверяете ли вы путину?".

"Свободолюбивый" народ рассеянский тут же сцится. Потому что скажешь — не доверяю — и сразу же будет тебе какая-нибудь беда.

Категорически нельзя верить тому, что выходит изо рта российских политиков или официальных соцслужб.

Рассеянцы лгут, потому что такова природа российской власти.

Но поддержка у путина есть. И она существенная. Просто такая аксиома: когда вы создаете миф — со временем этот миф начинает управлять вами.

Вот путинская пропаганда придумала миф о великом и непобедимом русском народе. И бедный народец в это поверил. И сам путин в это поверил.

И есть только один способ разуверить их всех. Это ВСУ.

Избитая вторая армия мира будет свидетельством отсутствия величия.

Только бы союзники не подвели со снабжением оружия.

И чтобы никто не кричал макроновым голосом: "давайте сахраним ему лицо".

При том, что у путина не лицо, а репа.