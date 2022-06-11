Путинская пропаганда придумала миф о великом и непобедимом русском народе и бедный народец в это поверил - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко прокомментировал последние соцопросы в россии по поддержке путина:
Свежий соцопрос на россии.
Проводила ручная кантора.
На прямой вопрос о доверии владимиру путину положительно ответили 80,8% респондентов, михаилу мишустину (премьер) – 63,5%, геннадию зюганову — 33, 1%, сергею миронову (черт из партии справедливая (!) Россия – 29,2% леониду слуцкому (черт, который управляет лдпр вместо жирика) – 17,9%, алексею нечаеву (фракция Новые люди) – 10,1%".
И у всех любопытство: это дутый соцопрос? Показана ли реальная картинка?
Кто поверит в то, что люди на россии могут ответить честно на вопрос: "Доверяете ли вы путину?".
"Свободолюбивый" народ рассеянский тут же сцится. Потому что скажешь — не доверяю — и сразу же будет тебе какая-нибудь беда.
Категорически нельзя верить тому, что выходит изо рта российских политиков или официальных соцслужб.
Рассеянцы лгут, потому что такова природа российской власти.
Но поддержка у путина есть. И она существенная. Просто такая аксиома: когда вы создаете миф — со временем этот миф начинает управлять вами.
Вот путинская пропаганда придумала миф о великом и непобедимом русском народе. И бедный народец в это поверил. И сам путин в это поверил.
И есть только один способ разуверить их всех. Это ВСУ.
Избитая вторая армия мира будет свидетельством отсутствия величия.
Только бы союзники не подвели со снабжением оружия.
И чтобы никто не кричал макроновым голосом: "давайте сахраним ему лицо".
При том, что у путина не лицо, а репа.
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