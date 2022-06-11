В день россии к посольству в Киеве принесут похоронные венки: когда можно присоединиться

Организаторы предлагают принести с собой венки

Киевские активисты из "Агентства Развития Демократии и Информационных Свобод" анонсировали акцию "Последний день россии", где украинцы смогут высказать все, что думают о рф.

Как сообщили авторы мероприятия в Фейсбук, акция начнется 12 июня в 12:06 возле здания бывшего посольства рф в Украине (Воздухофлотский проспект, 27).

"Начав кровавую войну против Украины, россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль.

Россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю.

"О покойниках либо хорошее, либо – ничего". К сожалению, о путинской россии нечего сказать хорошего. А ничего не сказать не позволяет справедливая ярость украинского народа", — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия предложили всем желающим прийти и высказать все, что они думают о россии и о ее вторжении в Украину.

Они также сообщили, что участники могут принести с собой венки с пожеланиями для страны-агрессора и ее руководителя.

Как сообщалось ранее, украинцы создали петицию, в которой призвали порекомендовать президенту Франции Эммануэлю Макрону отдать часть территории его страны россии, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору владимиру путину.