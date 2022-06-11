Украинцы придумали, как Макрон может "сохранить лицо" путину: создана петиция

Петиция пока не набрала нужных подписей для рассмотрения президентом Украины.

Стремление президента Франции Эмманюэля Макрона "сохранить лицо" российскому кровавому диктатору владимиру путину уже вызвали шквал критики, как в Украине, так и за ее пределами. Однако украинцы все же решили пойти дальше и нашли компромиссное решение, которое предложили президенту Владимиру Зеленскому.

Шуточная петиция о том, чтобы предложить французскому лидеру отдать часть территории его страны путину, была обнародована на сайте Офиса президента.

"Предложить президенту Макрону, отдать россии часть территории Франции, чтобы "сохранить лицо путина", — говорится в сообщении.

Петиция была создана 10 июня Русланом Мартинчуком, и к моменту публикации этой новости успела собрать немногим менее 800 подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом Украины.

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Как сообщалось ранее, Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонились с путиным и призвали его вывести войска с территории Украины. После этого Макрон заявил, что путин своим вторжением совершил историческую ошибку, однако призвал "не унижать россию".

На это заявление сразу же отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил, что россия унижает сама себя, а остальному миру стоит поставить ее на место.