Макрон признал войну в Украине ошибкой путина, но призвал "не унижать россию"

Украину политик считает страной, заслуживающей уважения, а россиян — великим народом

Российский диктатор владимир путин "исторически ошибся", допустив начало полномасштабной войны в Украине. Такого мнения придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно говоривший с лидером рф по телефону. Вместе с этим политик подчеркивает — россию, как страну, не следует унижать.

Об этом французский президент говорил во время первого после переизбрания большого интервью для издания Ouest-France, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Макрона, с декабря 2021 года он провел не менее ста часов в разговорах с российским диктатором, пытаясь убедить его сохранить мир в Европе и всем мире. Однако события февраля показали, что путин не слишком готов слушать кого-то со стороны.

"Я сказал ему, что он сделал историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории, — заявил французский политик. — Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, знать, как из нее выйти, — это трудный путь".

При этом Эмманюэль Макрон называет российский народ великий, несмотря на огромный процент населения, поддерживающий войну в Украине. Одновременно от него прозвучали и тезисы о мужественной борьбе украинцев, которые, по его словам, заслуживают поддержки и уважения от европейцев.

Также интересным является и его отношение к россии в целом. Президент Франции уверен, что после завершения войны всем придется налаживать дипломатические отношения с Москвой, поэтому "не стоит унижать россию". Отдельно Макрон подчеркнул, что видит Францию в качестве посредника между Украиной и россией в плане поиска мирного решения нынешней войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из европейских политиков жестко раскритиковал Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца за их совместный звонок путину.

Также "Телеграф" писал о том, почему в США считают, что политика уступок со стороны французского лидера не сработает в случае российского диктатора.