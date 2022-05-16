"Макрон - хороший полицейский": в США объяснили, почему с путиным это не сработает

путин должен принять предложение Франции провести переговоры по капитуляции, однако российский лидер уже не способен на мудрые и взвешенные решения

Президент Франции Эманюэль Макрон пытается сыграть "доброго полицейского" перед "плохим полицейским" министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, чтобы благодаря общим усилиям закончить кровавую войну, которую начал российский диктатор владимир путин, до ее скорейшего завершения. Однако с российским лидером это, вероятно, не сработает, ведь он, очевидно, не заставит себя признать, что его ошибка достигла эпических масштабов, ценой многих тысяч жизней, разрушенных городов и будущего россии как мирового государства.

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Как пишет The Washington Post, именно Ллойд Остин занял четкую и жесткую позицию в отношении агрессии российского президента путина, поддержав независимость Украины и призвав Запад еще больше подрывать силы лидера россии.

В свою очередь президент Франции Эманюэль Макрон в этой ситуации попытался сыграть роль "доброго полицейского" и вскоре после Дня Победы предложил москве оливковую ветвь и выступил с речью, в которой мягко и косо упрекнул Остину. Таким образом он якобы пытался сохранить "достоинство" путина и отогнать тупик положения россии.

"Мы должны вместе никогда не поддаваться искушению унижения или духа мести. Мы не воюем с россией. Мы работаем в Европе для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для возвращения мира на нашем континенте ", — прокомментировал он позицию Франции насчет войны в Украине.

Однако "добрый полицейский" Макрон, вроде бы помогающий российскому лидеру, все еще находится на стороне копов. Франция помогает Украине, поставляя ей самоходную артиллерию и тысячи снарядов для обороны от агрессии рф, и обещает послать еще. Кроме того, именно французская сторона осудила полномасштабное вторжение россии в Организацию Объединенных Наций и присоединилась к жестким санкциям, которые продолжают душить российскую экономику, а также направила судебных экспертов, чтобы те помогли собрать доказательства военных преступлений страны агрессора на украинских землях.

Французский президент предложил российскому лидеру путину утонченный выход, однако из-за своей кровавой непокорности лидер рф не может заставить себя признать, что ошибся в эпических масштабах, цене многих тысяч жизней, многих разрушенных городов и будущего российской федерации как мирового государства.

"Проклятие тоталитарных правительств заключается в том, что они убивают людей за то, что они говорят правду; сделайте это достаточно раз, и вы получите нацию лжецов. путину врали о готовности его военных, врали о силе украинской власти и врали о слабости Запада. Он лжет себе о наличии жизнеспособных альтернатив, кроме капитуляции", — говорится в тексте издания.

Сейчас ослабление россии принципиально для США. Каждый день войны в Украине еще больше ослабляет россия и путин должен, осознавая это, принять приглашение Франции на переговоры об условиях его капитуляции, но пока никаких доказательств того, что он способен на мудрость, к сожалению, не осталось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вступление Украины в Европейский Союз и заявил, что любые шаги, позволяющие присоединиться к ЕС, могут занять несколько лет или даже десятилетий.