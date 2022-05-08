Россию ждут новые санкции? Стало известно, о чем будут говорить лидеры "Большой семерки"

Лидеры G7 скоординируют и доработают санкции против россии

Вслед за планами Евросоюза ввести уже шестой пакет санкций против россии, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе видеоконференции, в которой примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, планируют также обсудить возможные новые санкции в отношении напавшей на Украину страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", — пишет агентство.

Как известно, видеоконференция лидеров G7 запланирована на воскресенье, 8 мая.

Ранее о том, что США всегда открыты к введению новых санкций против россии и будут обсуждать это с партнерами по G7 заявил и американский президент Джо Байден.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", — сказал Байден в Белом доме.

Большая семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Как сообщалось, многие страны мира ввели в отношении россии различные санкции за нападение на Украину. При этом уже введенные ограничительные меры действуют как напрямую, так и опосредованно. Так компании Китая, который не ввел никаких санкций против Кремля, также сворачивают свою деятельность в рф.