Укр

Уходят по-тихому: китайские технологические компании сворачивают бизнес в россии - WSJ

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Lenovo и Xiaomi Новость обновлена 07 мая 2022, 03:55
Lenovo и Xiaomi

Ставка россиян в помощь Китая не сыграла

Несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям против россии, все больше китайских компаний из-за западных санкций против Москвы отказываются сотрудничать с рф. И если раньше это были компании преимущественно сырьевого рынка, то теперь от ведения бизнеса в россии отказываются и китайские технологические компании.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собеседников на рынке, в том числе трейдеров.

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"Согласно интервью с людьми, знакомыми с этим, несколько крупных компаний сворачивают поставки в россию, где китайские технологические фирмы доминируют на рынке многих продуктов, не делая никаких публичных сообщений", — говорится в публикации.

Как пример издание приводит гиганта ПК Lenovo Group Ltd. и производителя смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp., которые в отличие от многих западных фирм избегали публичных заявлений о войне россии в Украине.

Так, экспорт технологической продукции Китая в россию, согласно последним данным правительства КНР, резко упал в марте относительно февраля:

  • поставки ноутбуков сократились более чем на 40%;
  • смартфонов – почти на две трети;
  • экспорт телекоммуникационных базовых станций – на 98%.

Издание констатирует, что отказ произошел после волны широкомасштабных финансовых санкций и экспортного контроля, введенных США и их союзниками по отношению к россии после ее вторжения в Украину в конце февраля. США угрожают наказать китайские компании, нарушающие правила.

"Резкое снижение экспорта технологий в россию подчеркивает масштабный характер санкций Запада и их способность проникать глубоко в цепочки поставок, чтобы заставить далеко находящиеся компании действовать даже тогда, когда правительства стран, где базируются эти фирмы, выступают против них. Общий экспорт Китая в россию упал на 27% с февраля по март, свидетельствуют официальные торговые данные", — пишет WSJ.

Также издание напоминает, что Китай расширил свой набор инструментов для противодействия иностранным санкциям, включая правила, которые могут заставить китайские компании не выполнять иностранные санкции, которые считает неоправданными, однако пока Пекин не издал никаких подобных предписаний об их неисполнении.

Как сообщалось, в середине апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай должен активно помочь Западу прекратить войну, которую россия развязала против Украины и добавила, что КНР очень выгодны экономические отношения с западными демократиями, поэтому страна должна проявлять более активную позицию.

Теги:
#Китай #Торговля #Россия #Санкции #Lenovo #Xiaomi
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