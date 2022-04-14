Минфин США выдвинул Китаю осторожный ультиматум из-за Украины

У Пекина есть рычаги влияния, которые могут заставить россию прекратить войну.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай должен активно помочь Западу прекратить войну, которую россия развязала против Украины.

Также Йеллен считает, что у Китая очень выгодные экономические отношения с западными демократиями, поэтому должен проявлять более активную позицию.

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Об этом пишет Reuters.

По словам Йеллен, Китай столкнется с потерей своего положения в мире, а попытки помочь рф обойти санкций будут иметь для Пекина серьезные экономические последствия.

"На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять его реакция на наш призыв к решительным действиям в отношении россии", — отметила Йеллен.

По мнению министра, Штатам необходимо усердно работать с Китаем, чтобы избежать формирования биполярной глобальной финансовой системы, которая противопоставляет рыночные демократии автократическим экономикам.

"Каковы бы ни были геополитические цели и стратегии Китая, мы не видим благожелательного толкования российского вторжения или его последствий для международного порядка", — сказала министр.

Напомним, ранее Китай официально заявил, что он будет всеми силами приближать возвращение мира в Украину, однако будет делать это на собственных условиях.