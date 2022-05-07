Йдуть по-тихому: китайські технологічні компанії згортають бізнес в росії - WSJ

Ставка росіян на допомогу Китаю не спрацювала

Попри те, що Китай не приєднався до санкцій проти росії, дедалі більше китайських компаній через західні санкції проти Москви відмовляються співпрацювати з рф. І якщо раніше це були компанії переважно сировинного ринку, то тепер від ведення бізнесу в росії відмовляються і китайські технологічні компанії.

Про це пише американське видання Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників на ринку, зокрема трейдерів.

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"Згідно з інтерв'ю з людьми, знайомими з цим, кілька великих компаній згортають поставки в росію, де китайські технологічні фірми домінують на ринку багатьох продуктів, не роблячи жодних публічних повідомлень", — йдеться у публікації.

Як приклад видання наводить гіганта ПК "Lenovo Group Ltd." і виробник смартфонів і гаджетів "Xiaomi Corp.", які на відміну від багатьох західних фірм уникали публічних заяв про війну росії в Україні.

Так, експорт технологічної продукції Китаю в росію, згідно з останніми даними уряду КНР, різко впав у березні відносно лютого:

поставки ноутбуків скоротилися більш ніж на 40%;

смартфонів – майже на дві третини;

експорт телекомунікаційних базових станцій – на 98%.

Видання констатує, що відмова відбулася після хвилі широкомасштабних фінансових санкцій та експортного контролю, запроваджених США та їхніми союзниками щодо росії після її вторгнення в Україну наприкінці лютого. США погрожують покарати китайські компанії, які порушують правила.

"Різке зниження експорту технологій до росії підкреслює масштабний характер санкцій Заходу та їхню здатність проникати глибоко в ланцюжки поставок, щоб змусити компанії, які розташовані далеко, діяти навіть тоді, коли уряди країн, де базуються ці фірми, виступають проти них. Загальний експорт Китаю до росії впав на 27% з лютого по березень, свідчать офіційні торгові дані", — пише WSJ.

Також видання нагадує, що Китай розширив свій набір інструментів для протидії іноземним санкціям, включаючи правила, які можуть змусити китайські компанії не виконувати іноземні санкції, які він вважає невиправданими, проте поки що Пекін не видав жодних подібних розпоряджень про їх невиконання.

Як повідомлялося, в середині квітня міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Китай має активно допомогти Заходу припинити війну, яку росія розв’язала проти України і додала, що КНР дуже вигідні економічні відносини із західними демократіями, тому має проявляти активнішу позицію.