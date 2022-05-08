На росію чекають нові санкції? Стало відомо, про що говоритимуть лідери "Великої сімки"

Лідери G7 скоординують та доопрацюють санкції проти росії

Слідом за планами Євросоюзу ввести вже шостий пакет санкцій проти росії, лідери країн "Великої сімки" (G7) у ході відеоконференції, в якій візьме участь і президент України Володимир Зеленський, планують також обговорити можливі нові санкції відносно країни, що напала на Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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"Онлайн-зустріч дасть країнам можливість координувати, потенційно доопрацювати будь-які заходи", — пише агентство.

Як відомо, відеоконференцію лідерів G7 заплановано на неділю, 8 травня.

Раніше про те, що США завжди відкриті до введення нових санкцій проти росії і обговорюватимуть це з партнерами по G7, заявив і американський президент Джо Байден.

"Ми завжди відкриті до введення додаткових санкцій", — сказав Байден у Білому домі.

Велика сімка — неформальний міжнародний клуб, який об’єднує Великобританію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.

Як повідомлялося, багато країн світу запровадили щодо Росії різні санкції за напад на Україну. При цьому вже введені обмежувальні заходи діють як безпосередньо, так і опосередковано. Так компанії Китаю, який не ввів жодних санкцій проти Кремля, також згортають свою діяльність у Росії.