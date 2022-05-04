Нафтове ембарго, удар по "Сбербанку" та патріарху Кирилу: що ЄС приготував для росії

Санкційна політика допомагає хоч частково стримувати Кремль

У середу, 4 травня, в Європейському Союзі нарешті представили довгоочікуваний шостий пакет санкцій проти російської федерації. Як і прогнозувалося, одним із пунктів обмежень є заборона на купівлю нафти в країні-агресорі, проте вона є частковою.

Що саме чекає на росіян у санкційному переліку, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у своєму Twitter.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Свій виступ перед колегами політик розпочала з того, що нагадала — наближається святкування Дня Європи, того союзу, чию історію нині, зокрема, творить і Україна.

"Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій, — наголосила фон дер Ляйєн. — По-перше, ми перераховуємо високопоставлених військових та інших осіб, які скоїли військові злочини в Бучі. Ми знаємо, хто ми. І ви відповідатимете. По-друге, ми виключаємо "Сбербанк" — найбільший російський банк — і ще два великі банки".

Також політик зазначила, що три російські державні мовники більше не зможуть працювати в європейському ефірі. ЗМІ заглушать через їхню відданість путіну та спотворення дійсності за допомогою пропаганди.

"І нарешті, ми пропонуємо заборонити російську нафту, — додала президент Європейської комісії. — Давайте визнаємо: це буде нелегко. Але ми просто повинні над цим працювати. Ми подбаємо про те, щоб російську нафту поступово "згортали". Максимально тиснемо на росію, мінімізуючи вплив на наші економіки. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну".

На додачу до цього від Урсули фон дер Ляйєн прозвучала і пропозиція почати працювати над "амбітним пакетом відновлення для українських друзів". Він включатиме не тільки потреби на будівництво зруйнованої інфраструктури, а й проведення всіх необхідних реформ.

Додамо, що за інформацією джерел AFP, запровадження нафтового ембарго буде поступовим для країн ЄС. "Виключення" "Сбербанку" передбачає відключення цієї фінустанови від SWIFT, що може послужити серйозним ударом по економіці Росії. Також розшириться список фізичних осіб, які підпадають під санкції. Серед них — чергові кремлівські пропагандисти-журналісти, а ще, ймовірно, російський патріарх Кирил.

Більш конкретний список стане відомим вже за кілька днів — після затвердження усіма країнами та публікаціями в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, що у Верховній Раді хочуть визнати росію державою-терористом. Це може допомогти посилити міжнародні санкції проти агресора, котрий напав на Україну.

Тим часом, уже введені санкції проти Москви працюють. Так, росії довелося зупинити виробництво одного з важливих для неї озброєнь, а інші країни масово скасовують бронювання для російських туристів.