"Курорти Магадана чекають": росіянам масово анулюють броні на відпочинок за кордоном
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Таке рішення пов’язують із санкційними обмеженнями
Туристична компанія TUI прийняла рішення скасувати всі броні на відпочинок в Туреччині, які були зроблені російськими туроператорами. Причиною цього називають ухвалені західні санкції, хоча в мережі вважають, що, ймовірно, співпраця з росіянами бізнесменів також не надто надихає після початку війни в Україні.
Про це повідомляє турецький портал turizmgazetesi, передає "Телеграф".
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Інформація базується на листі, отриманому готелями від компанії Tantur, яка представляє TUI в Туреччині. У ньому міститься прохання скасувати все бронювання, що надійшли від тих компаній, які належать росіянам. Сюди потрапили не лише російські бізнесмени, а й деякі країни Балтії. У списку таких компаній — TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.
Український сегмент соцмереж вже дуже яскраво відреагував на подібне рішення.
Нагадаємо, раніше російська частина компанії TUI в Туреччині була закрита, а всіх співробітників — звільнено. Це також сталося після початку російської агресії в Україні.
Зазначимо, що TUI Group є британсько-німецько-російською компанією, що спеціалізується на подорожах та туризмі. Її штаб-квартира розташована у Німеччині.
Тим часом, санкції б’ють росіян абсолютно з усіх боків. Наприклад, "Телеграф" вже писав про те, що деяким російським спортивним командам просто не вистачає інвентарю або спорядження — вони привозилися з-за кордону, що неможливо зараз через санкції.
Також ми розповідали, що з Євросоюзу вирішили виставити всі російські та білоруські фури, що займаються перевезеннями важливих товарів.
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