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"Курорти Магадана чекають": росіянам масово анулюють броні на відпочинок за кордоном

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Скоро росіянам будуть не раді на більшості звичних для них курортів Новина оновлена 26 квітня 2022, 14:13
Скоро росіянам будуть не раді на більшості звичних для них курортів

Таке рішення пов’язують із санкційними обмеженнями

Туристична компанія TUI прийняла рішення скасувати всі броні на відпочинок в Туреччині, які були зроблені російськими туроператорами. Причиною цього називають ухвалені західні санкції, хоча в мережі вважають, що, ймовірно, співпраця з росіянами бізнесменів також не надто надихає після початку війни в Україні.

Про це повідомляє турецький портал turizmgazetesi, передає "Телеграф".

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Інформація базується на листі, отриманому готелями від компанії Tantur, яка представляє TUI в Туреччині. У ньому міститься прохання скасувати все бронювання, що надійшли від тих компаній, які належать росіянам. Сюди потрапили не лише російські бізнесмени, а й деякі країни Балтії. У списку таких компаній — TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

Український сегмент соцмереж вже дуже яскраво відреагував на подібне рішення.

Нагадаємо, раніше російська частина компанії TUI в Туреччині була закрита, а всіх співробітників — звільнено. Це також сталося після початку російської агресії в Україні.

Зазначимо, що TUI Group є британсько-німецько-російською компанією, що спеціалізується на подорожах та туризмі. Її штаб-квартира розташована у Німеччині.

Тим часом, санкції б’ють росіян абсолютно з усіх боків. Наприклад, "Телеграф" вже писав про те, що деяким російським спортивним командам просто не вистачає інвентарю або спорядження — вони привозилися з-за кордону, що неможливо зараз через санкції.

Також ми розповідали, що з Євросоюзу вирішили виставити всі російські та білоруські фури, що займаються перевезеннями важливих товарів.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Санкції #Відпочинок #Війна #Туроператор #TUI
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