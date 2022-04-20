"Купіть синові лапті": російський міністр поскаржився на санкції Заходу

Чиновник розповів про нестачу спортивного інвентарю

Санкції Заходу та масовий відхід компаній із російського ринку відчув на собі міністр спорту Московської області Дмитро Абаренов.

Відповідний коментар чиновника доступний на Матч ТВ.

На питання про міжнародні санкції Абаренов відповів, що у Московській області не вистачає спортивного інвентарю для дітей, зокрема для хокеїстів. Після відходу кількох компаній з ринку замінити їх ні за якістю, ні за кількістю поки що не можливо. Крім того, подібні труднощі спостерігаються й у фехтуванні та стрільбі. Дмитро додав, що не може купити синові бутси через нестачу товару у магазинах.

"Є і нюанс, який справді непокоїть, — інвентар. 1 вересня набір у хокейні секції, а з формою великі проблеми, особливо з пластиковим захистом. Кілька компаній пішли з ринку, ні за якістю, ні за обсягами заміни немає. Активно продумуємо варіанти, щось можна знайти на вторинному ринку, тому що закордонний оригінал, навіть якщо вдасться його дістати, обійдеться в непідйомну суму. А набір по країні прогнозується колосальний. Є схожі труднощі у фехтуванні, стрільбі. Син ось футбольні бутси не може купити. Знайде звичайно, але такого, як раніше, коли прийшов у магазин і вибрав, більше немає, треба викручуватись", — розповів Абаренов.

У мережі висміяли заяву міністра, зазначивши, щоб він купив синові лапті.

У мережі висміяли слова Дмитра Абаренова про нестачу спортивного інвентарю

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