Ярмоленко назвав єдиного "гідного" росіянина

Російські футболісти масово заховали голову в пісок

Капітан збірної України та півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко подякував російському футболісту Федору Смолову за те, що той виступив проти війни в Україні.

Відповідний коментар Ярмоленка доступний на YouTube-каналі КраСава.

Ярмоленко зазначив, що він звертався до всіх футболістів збірної росії, щоб вони зробили хоч щось, проте відповідь дала лише одна людина — форвард "Динамо" (Москва) та збірної рф Федір Смолов.

"Конкретно я звертався до всіх футболістів збірної Росії, щоби якось вплинули на щось. Я знаю, як вони ставляться до Путіна, всі чудово знають, який режим у країні. Ніхто не казав, що треба було якось його обзивати або ще щось. Просто висловити свою думку і сказати: люди, зупиніть війну, що ви робите! Жодної відповіді я не почув. Тільки Федя Смолов. Йому величезний респект і повага. Ми з ним знайомі особисто. Єдина людина, яка хоча-би щось написала. Дуже дякую йому за це!" — заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, Смолов ще в перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну на своїй сторінці в Instagram опублікував чорний квадрат, який супроводжував текстом "Ні війні!"

Раніше повідомлялося, що українські шахістки-чемпіонки потрапили в скандал через свою позицію щодо російських спортсменів. Сестри Музичук не хотіли, щоби всіх російських шахістів усунули від змагань. Пізніше вони уточнили свою позицію.